El Govern y ERC encaran el acuerdo de presupuestos para presentarlo después de las elecciones en Andalucía: "Va a buen ritmo"

Sin excesiva prisa, pero tampoco sin pausa y, sobre todo, con hermetismo para evitar que embarranque, el Govern y ERC están hilvanando el acuerdo para los presupuestos. Lo hacen "a buen ritmo", según los socialistas, algo que encaja con el "correctamente" que dejaron caer este lunes los republicanos sobre cómo avanza el tira y afloja. El momento clave, apuntan ambas partes, llegará después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un calendario que permitiría cumplir con el objetivo de tener unas cuentas en vigor antes del 31 de julio.

"Estamos seguros de que ERC va a cumplir con su parte y de que podremos tener presupuestos antes de las vacaciones", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tratando de exhibir optimismo en el que es un segundo intento -y último- para alzancar una entente tras la retirada de los presupuestos hace un mes y medio para evitar que se estrellaran en el Parlament. De hecho, lejos de alterar sus planes, el fracaso del consorcio de inversiones tras el 'no' de Junts en el Congreso hace una semana no ha tenido reverberación en la negociación con el partido de Oriol Junqueras. "En todo caso, el impacto negativo es en los catalanes", ha recriminado la portavoz lanzando un dardo a los posconvergentes.

Condiciones definidas

Lo que sí que han logrado socialistas y republicanos, además de abstraerse de la zancadilla de Junts, es avanzar en paralelo las dos grandes carpetas que tienen que embastar el acuerdo. Por un lado, abordan en los grupos temáticos las partidas presupuestarias. ERC ya ha definido, y por primera vez explicitado públicamente, que sus condiciones para dar el 'sí' pasan por pactos para un mayor equilibrio territorial de Catalunya; una apuesta decidida por los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación; y el refuerzo de la lengua catalana. No ha dado más detalles sobre qué pide en cada uno de estos grandes ámbitos, pero sí que ha dejado claro que también trabajan en "avances en términos de soberanía nacional".

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes durante la rueda de prensa / David Zorrakino / Europa Press

Está por ver qué significa y en qué se traduce esto último, que el Govern insiste en desvincular de la estricta negociación presupuestaria. En todo caso, Paneque ha confirmado, como ya avanzó EL PERIÓDICO, que están estudiando una "fórmula alternativa" que no tenga que pasar por el Congreso para suplir el consorcio de inversiones y que podría cobrar forma de sociedad mercantil. "Necesitamos una herramienta que vaya más allá de las encomiendas de gestión", ha argumentado la portavoz, cuyo departamento, el de Territori, es el más interesado en que se alumbre este ente. No obstante, ha reivindicado que el instrumento "más óptimo" para revertir el déficit de inversiones del Estado en infraestructuras sería ese consorcio que se ha dado de bruces en Madrid por el rechazo del partido de Carles Puigdemont, consciente de la importancia que este ente tiene para la alianza entre el PSC y ERC en Catalunya.

Otro de los asuntos que tienen entre manos ambas partes es la creación de la autoridad aeroportuaria para que la Generalitat participe de la gestión de los aeropuertos catalanes, un acuerdo que el president Illa apuntó que sería "inminente" hace ya dos semanas. Paneque ha asegurado que continúan trabajando con el ministerio y con ERC para determinar las modificaciones legislativas que serían necesarias para la creación de este organismo.

Tiempos "justos" para limitar la compra especulativa

Los Comuns, el tercer actor necesario para el Govern para lograr aprobar los presupuestos, miran de reojo cómo avanza el toma y daca con ERC. Su estrategia pasa por contemporizar con el calendario y hacer públicas sus demandas para actualizar su voto a favor a medida que se encauce el acuerdo definitivo a dos bandas. Uno de los asuntos estrella con el grupo de Jéssica Albiach es la limitación de la compra especulativa de vivienda, que sobre el papel debería también de estar en vigor antes del verano.

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Paneque ha reconocido este martes que los tiempos son ya "justos", aunque ha dejado en manos de los grupos parlamentarios que se pueda ir a la carrera y tramitar la iniciativa registrada por los Comuns por la vía de urgencia. Eso sí, "enriqueciéndola" con enmiendas de otros grupos. Y es que ERC no ha dado todavía su apoyo a esta iniciativa, de la misma manera que también la CUP quiere hacer sus propias aportaciones. "Hemos tenido conversaciones con distintos grupos, también con ERC", ha afirmado la consellera dando a entender que el cuándo no está estrictamente en sus manos pero que tiene el convencimiento de que llegarán "a buen puerto".