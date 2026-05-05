14 de mayo
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
El debate organizado por el diario tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 19.00 horas en Casa Cupra Raval
Inscripciones aquí
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, es el protagonista del próximo Afterwork organizado por EL PERIÓDICO que se celebrará el próximo jueves 14 de mayo en Casa Cupra Raval (Passeig de Gràcia, 109) a las 19.00 horas.
Pérez Llorca analizará el futuro de la Comunitat Valenciana, que preside desde el pasado 27 de noviembre, en un diálogo abierto con Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, en el que desgranará el balance de sus primeros meses al frente del Consell y detallará las líneas estratégicas que marcarán la agenda del gobierno hasta el final de la actual legislatura.
El presidente de la Generalitat Valenciana se inició en política desde abajo, como alcalde de su municipio, un pueblo de apenas 10.000 habitantes en la Marina Baixa, próximo a Benidorm, por lo que conoce la gestión de la política local, provincial y autonómica. Durante el diálogo, también se abordarán asuntos como la financiación autonómica o el corredor mediterráneo.
El evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano su visión sobre temas prioritarios como la innovación, el municipalismo y las políticas de bienestar, en el ambiente distendido y propicio para el debate que caracteriza a los ciclos Afterwork de EL PERIÓDICO.
Quienes deseen asistir a este #afterwork, pueden confirmar su asistencia rellenando el siguiente formulario. Las plazas son limitadas.
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales
- Junts y ERC entran en una guerra sin cuartel
- Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo