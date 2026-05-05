La mayoría de la oposición pide a Illa más mossos en las calles tras cuatro episodios de violencia en Catalunya

Junts, PP y Vox hablan ya de una "crisis de seguridad" en Catalunya tras un fin de semana marcado por dos muertes violentas con arma blanca en el área de Barcelona, a las que se suman una pelea con acuchillamiento en el parque del Fòrum de Barcelona el domingo y un tiroteo la madrugada del lunes en L'Hospitalet de Llobregat. El diagnóstico que comparten los tres partidos es que al Govern de Salvador Illa se le ha "descontrolado" la seguridad en las calles, y la solución que proponen es la misma: poner más Mossos d’Esquadra en la vía pública, una iniciativa que también avala ERC.

Los populares y Vox fueron los primeros en poner sobre la mesa la necesidad de que patrullen más policías en un contexto que denuncian de "mayor inseguridad" tras los últimos episodios violentos. Pero este martes, en las ruedas de prensa del Parlament, Salvador Vergés y Ester Capella, portavoces de Junts y ERC, también han exigido que se sumen esfuerzos. "No se necesita poner Mossos en las escuelas, sino más mossos en la calle", ha dicho Vergés, en referencia al plan piloto del Govern para desplegar agentes en algunos centros educativos, una medida que ha levantado críticas en la oposición. También los republicanos, en una línea similar, han abogado por reforzar la presencia policial. "Hay que intensificar también que en determinados puntos del país haya los policías que hagan falta", ha declarado Capella, quien ve en esta iniciativa un "efecto disuasorio" positivo.

La extrema derecha, junto al PP y con el concurso de Junts, ha vuelto a situar en primera plana el debate sobre la inseguridad en las calles, que la consellera de Interior, Núria Parlon, ha tratado de combatir desde el inicio de la legislatura. De hecho, en este mandato el Govern ya pactó con ERC un aumento de la plantilla de los Mossos para llegar a los 25.000 agentes en 2030, un compromiso que se materializó hace un año con un acuerdo en la comisión bilateral Estado-Generalitat. Capella ha recordado, además, que su partido pactó con Pedro Sánchez el refuerzo de 90 jueces más en 2027 para descongestionar la tramitación de delitos en Catalunya, que se suman a las 91 plazas extras ya anunciadas.

El discurso y los datos

Desde el Palau de la Generalitat entienden que en las calles ya hay suficientes policías y se aferran a los datos para sostener que no existe un problema generalizado de seguridad en Catalunya, si bien han decidido, a raíz de los episodios, reforzar los controles de armas blancas en las calles. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior apunta a un retroceso en los homicidios, los delitos graves de lesiones, los robos y los hurtos, pero la oposición ha reavivado el debate sobre la seguridad a cuenta de la "gravedad" de los episodios violentos del pasado fin de semana, si bien, por el momento, no consta relación entre ellos.

En este contexto, Comuns y CUP han pedido explícitamente a Junts y al PP que no compren el "marco de la extrema derecha", que, a su juicio, utiliza el "falso alarmismo" para conseguir votos. Junto a los republicanos, han reclamado también "rigor" y esperar a conocer el detalle de los hechos antes de nada, en un contexto en que PP, Vox y Aliança Catalana vinculan uno de los ataques al yihadismo, una hipótesis descartada por Interior, aunque la investigación está bajo secreto de sumario.

"Falta de información"

De hecho, otra de las críticas que ha formulado el grupo parlamentario posconvergente es precisamente la "falta de información" que achaca a Illa y Parlon sobre la violencia del fin de semana. Vergés ha recordado que, "como principal grupo de la oposición", esperaba una comunicación por parte del Govern y ha asegurado que, si bien no cree necesaria la comparecencia del president, sí considera que debe ser la consellera quien explique "con detalle" toda la información de la que dispone sobre estos casos. Junts ha enviado una carta a la responsable de Interior para pedir una reunión con ella y con los altos mandos de los Mossos, y ha tendido la mano al Govern para "ayudar" a solucionar el "problema" de la inseguridad.

La propuesta de encuentro también abre la puerta a que otros grupos parlamentarios se sumen, pero Junts todavía no ha recibido respuesta por parte de Parlon. ERC y Comuns tampoco creen que Illa deba rendir cuentas en la Cámara catalana, si bien dan por hecho que la consellera lo hará en comisión, como ya ha hecho en otras ocasiones. El PP sí ha solicitado la comparecencia del president, pero la Mesa todavía no ha tramitado la petición, que debe elevarse a la Junta de Portavoces.

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Reproches entre Junts y ERC

Junts y ERC han aprovechado la situación para reclamar que Catalunya asuma más competencias en seguridad. Los posconvergentes han sacado pecho de haber pactado el traspaso de competencias en inmigración, pese a que la norma no prosperó por la negativa de Podemos en el Congreso. ERC, por su parte, se ha servido de la ocasión para recordar a Junts -que tumbó el consorcio de inversiones la semana pasada en la Cámara baja- que su grupo parlamentario siempre ha apoyado las iniciativas favorables a Catalunya, como el traspaso de competencias. "ERC siempre ha dado apoyo a iniciativas de ámbito estrictamente catalán que mejoran el autogobierno, la soberanía del país y las competencias", ha espetado la portavoz republicana.