El Govern otorga el Premi Nacional de Comunicació a Justo Molinero, 3Cat, RTVE Catalunya, RAC1 y Esther Vera

El locutor Justo Molinero, la nueva plataforma del 3Cat, RTVE Catalunya, RAC 1 y la directora del diario 'Ara', Esther Vera, son algunos de los galardonados con el Premi Nacional de Comunicació que la Generalitat entrega cada año para reconocer trayectorias en el ámbito de la comunicación catalana. Se trata de la segunda edición de estas distinciones que aprueba el Govern de Salvador Illa, cuya entrega se celebrará en un acto el próximo 19 de mayo en Sabadell.

Molinero recibirá el premio de honor por su carrera profesional y radiofónica al frente de Radio Tele Taxi, que suma casi 45 años de historia. La Generalitat destaca que ha "dignificado la radio popular" hasta el punto de convertirla en una herramienta de "cohesión social" integrando a generaciones de inmigrantes. Todo, con un estilo "directo, empático y sin artificios" que lo singulariza. Otra de las personas que reciben el reconocimiento a nivel personal es Esther Vera, galardonada en la categoría de prensa. De ella destaca su contribución a consolidar el diario 'Ara' como "una de las cabeceras de referencia" en Catalunya, además de haber sido uno de los primeros en desarrollo de las suscripciones digitales.

En el ámbito de la comunicación digital, recibe el reconocimiento la plataforma 3Cat, que echó a andar a finales de 2023 y que hoy aglutina más de 1,5 millones de usuarios registrados. En estos momentos, es la tercera plataforma más escogida por los catalanes y un 43% de sus usuarios tienen menos de 45 años, algo que el Govern valora que "refuerza" la entrada de nuevos públicos para ampliar el alcance del servicio público audiovisual en catalán.

En la categoría televisiva es RTVE Catalunya la que se lleva este año el galardón por sus más de 60 años desde su primera emisión en catalán, el 27 de octubre de 1964, un proyecto que destaca que se ha visto reforzado con la puesta en marcha de La 2Cat para incrementar la oferta televisiva en catalán. Y en el sector radiofónico RAC-1, que justo ha cumplido un cuarto de siglo desde su fundación, es premiada por haber logrado el "hito histórico" de superar el millón de oyentes por tercera ola consecutiva del EGM.

La campaña contra la opa al Sabadell

También la comunicación de proximidad tiene sus premiados. Este año será el Diari de Sabadell quien reciba la condecoración junto con el programa 'Hospital de proximitat', coproducido por TV Mataró y la Xarxa Audiovisual Local (XAL). Y en el ámbito de la comunicación publicitaria y corporativa es el Banc Sabadell quien se lleva esta vez el reconocimiento de la Generalitat por su campaña durante la opa del BBVA, de la que finalmente salió victorioso. A juicio del Govern, el banco supo "conectar" durante 17 meses con las "preocupaciones, retos y motivaciones de los pequeños accionistas", algo que consideran "clave" para haberse mantenido independiente.

Noticias relacionadas

El propósito del Govern es entregar los Premis Nacionals de Comunicació de forma descentralizada. Si el año pasado fue en Tarragona y este año en Sabadell, la Generalitat ya ha anticipado que la gala del año que viene se celebrará en Lleida.