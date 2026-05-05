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Fiesta Mayor de 2024

Empieza el juicio contra un concejal del PSC de Granollers por un taller que simulaba lanzar cócteles molotov a policías

Investigan a un concejal de Granollers por el taller de simulación de cócteles molotov contra la policía

El momento en el que la mujer arroja el cóctel molotov de papel.

El momento en el que la mujer arroja el cóctel molotov de papel. / EL PERIÓDICO

EFE

EFE

Granollers
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El tercer teniente de alcalde de Granollers (Barcelona), Martí Pujadas (PSC), ha declarado este martes ante el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad en relación con un taller que simulaba lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía en la Fiesta Mayor de 2024, cuando era concejal de Cultura. También han comparecido ante el juez la presidenta, el tesorero y un vocal de la colla los "Blaus", el grupo que organizó el acto.

Aunque Pujadas no ha querido hacer declaraciones, fuentes municipales han indicado que la comparecencia -a puerta cerrada- se ha desarrollado con normalidad, que ha respondido a todas las partes y que el concejal mantiene su posición respecto a los hechos. La alcaldesa, Alba Barnusell, ya expuso que se trataba de "un acto desafortunado y aislado".

El taller, titulado "Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana" y organizado por la subcolla Blaucops el 27 de agosto de 2024 en la plaza de Can Trullàs, provocó la denuncia de varios sindicatos policiales.

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Después de que el juez archivara provisionalmente la causa, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación hace un año tras apreciar indicios de criminalidad por injurias a las fuerzas de seguridad y desórdenes públicos agravados.

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