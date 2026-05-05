Fiesta Mayor de 2024
Empieza el juicio contra un concejal del PSC de Granollers por un taller que simulaba lanzar cócteles molotov a policías
Investigan a un concejal de Granollers por el taller de simulación de cócteles molotov contra la policía
El tercer teniente de alcalde de Granollers (Barcelona), Martí Pujadas (PSC), ha declarado este martes ante el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad en relación con un taller que simulaba lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía en la Fiesta Mayor de 2024, cuando era concejal de Cultura. También han comparecido ante el juez la presidenta, el tesorero y un vocal de la colla los "Blaus", el grupo que organizó el acto.
Aunque Pujadas no ha querido hacer declaraciones, fuentes municipales han indicado que la comparecencia -a puerta cerrada- se ha desarrollado con normalidad, que ha respondido a todas las partes y que el concejal mantiene su posición respecto a los hechos. La alcaldesa, Alba Barnusell, ya expuso que se trataba de "un acto desafortunado y aislado".
El taller, titulado "Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana" y organizado por la subcolla Blaucops el 27 de agosto de 2024 en la plaza de Can Trullàs, provocó la denuncia de varios sindicatos policiales.
Después de que el juez archivara provisionalmente la causa, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación hace un año tras apreciar indicios de criminalidad por injurias a las fuerzas de seguridad y desórdenes públicos agravados.
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales
- Junts y ERC entran en una guerra sin cuartel
- Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo