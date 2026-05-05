Francesc-Marc Álvaro y Carles Campuzano crean una asociación para fortalecer su vínculo con ERC

El periodista y diputado de ERC en el Congreso Francesc-Marc Álvaro y el diputado en el Parlament Carles Campuzano presentarán formalmente en junio la nueva asociación Esquerra Democràtica, según ha avanzado Nació. Vinculada a ERC mediante un acuerdo de colaboración, pretende articular un espacio pragmático y de centroizquierda dentro de la órbita republicana. El objetivo, según Álvaro, es “hacer más grande la calle” de ERC y aglutinar perfiles independientes y profesionales que no se sienten cómodos en las estructuras clásicas de partido. La dirección de Junqueras avala el proyecto.

“ERC debe ser un espacio de ‘calle grande’, no pequeño, y ayudaremos a que sea aún más grande”, afirma Álvaro, en sintonía con la estrategia de Oriol Junqueras de ampliar el espectro del partido más allá de sus votantes tradicionales.

El nombre elegido no es casual: Esquerra Democràtica bebe directamente de la formación creada en 1975 por Ramon Trias Fargas, uno de los impulsores de la primera CDC, y la referencia es una declaración de intenciones sobre el espacio ideológico que quieren ocupar.

Una plataforma con identidad propia

La asociación, precisan sus promotores, no será una corriente interna ni un nuevo partido, sino una plataforma estable con identidad propia. Estará vinculada a ERC mediante un acuerdo de colaboración formal, pero sin integración orgánica.

“Es una confluencia de gente que nos sentimos cómodos en un espacio de centroizquierda”, sostiene Álvaro, abierta a perfiles procedentes de ámbitos profesionales e institucionales diversos, incluidos jóvenes sin experiencia política previa.

Se definen como socialdemócratas favorables al “pragmatismo progresista” y contrarios a los discursos populistas, y quieren mantener un vínculo “muy estrecho” con agentes sociales, económicos y culturales.

El perfil que buscan es gente que no se siente cómoda en las estructuras clásicas de partido, pero que quiere incidir en el debate público. Tanto Campuzano como Álvaro siguen siendo independientes y, por ahora, ninguno de los dos se ha hecho militante de ERC.

En cuanto a los contenidos, los impulsores sitúan como prioridades la reflexión sobre el modelo económico y social, con una apuesta por una relación “inteligente y progresista” entre el sector público y el privado.

También sobre el impacto de los cambios tecnológicos y digitales, y sobre la vivienda, un reto social que al mismo tiempo es un factor determinante en la desafección de una parte del electorado.

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La asociación despega a un año de las municipales de 2027, en las que ERC, Junts, el PSC e incluso Aliança Catalana se disputan los cerca de doscientos concejales que las marcas avaladas por el PDECat consiguieron en 2023 bajo la denominación Ara Pacte Local, y que aún gobiernan en ciudades como Reus, Manresa, Vic o Mollerussa.