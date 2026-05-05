Begoña Gómez afirma en la Fiscalía Europea que ni recordaba haber firmado cartas de apoyo a Barrabés hasta que la vio en prensa y niega amistad

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha comparecido este martes en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid, donde ha afirmado que ni recordaba haber firmado cartas de recomendación para el empresario Juan Carlos Barrabés hasta que las vio publicadas en prensa, y que desconoce si finalmente si la oferta fue presentada y se aportaron sus cartas al procedimiento.

La mujer de Pedro Sánchez ha respondido así a la investigación que realiza el órgano Europeo en relación con los contratos adjudicados a la UTE entre Innova Next -- propiedad de Barrabés-- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. Las pesquisas europeas también afectan a otra adjudicación para un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que la comparecencia no ha durado más allá de 20 minutos y en ella los fiscales europeos adscritos a este asunto -- que deriva de la investigación contra la propia Gómez iniciada por el juez Juan Carlos Peinado en la que el empresario también está imputado-- se han interesado por la relación entre la mujer de Pedro Sánchez y Barrabés. La testigo ha negado que exista amistad y ha puntualizado que la relación fue únicamente profesional, pues el empresario fue profesor en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado 14 de abril, tras dar por concluida su instrucción sobre Begoña Gómez, el juez Peinado respondió un requerimiento de la Fiscalía Europea y puso a su disposición sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado que ponen reparos al proceso de adjudicación por el que Barrabés obtuvo varios contratos que ofertaba la empresa pública Red.es.