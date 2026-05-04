El PSC sostiene que el consorcio de inversiones "no es una condición" para pactar los presupuestos con ERC

El Govern y ERC siguen trabajando en la creación de una sociedad mercantil con la participación del Estado y de la Generalitat que desempeñe las mismas funciones que tenía que asumir el consorcio de inversiones que fracasó la semanada pasada en el Congreso por el voto en contra de Junts. El PSC sostiene, no obstante, que ese bache no tiene un impacto en la negociación presupuestaria con los republicanos porque ese consorcio "no es una condición" para las cuentas, por lo que mantienen el horizonte de tratar de alcanzar un pacto antes del verano.

La portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, que es también una de las negociadoras con el partido de Oriol Junqueras, ha explicado que están ya manos en la obra con ese plan 'b' para suplir el consorcio, como adelantó EL PERIÓDICO. También ha lamentado que el instrumento no haya prosperado por el rechazo de los posconvergentes, a los que ha acusado de vetar un organismo "trascendente" para poder revertir una "demanda histórica", como es la poca ejecución presupuestaria del Estado en las infraestructuras catalanas. "Estamos trabajando para que sea igualmente viable", ha afirmado Moret, sin entrar en más detalles. En paralelo, ha precisado, socialistas y republicanos continúan abordando en grupos temáticos las condiciones para alcanzar un acuerdo para las cuentas de 2026.

La educación como "prioridad"

Moret también ha tratado de quitar hierro a las huelgas convocadas por los sindicatos mayoritarios en el sector de la educación, que ha agendado hasta 17 paros hasta final de curso. "Todo el respeto al derecho legítimo de los profesores a hacer sus reivindicaciones", se ha limitado a responder la dirigente sin moverse ni un ápice de la línea del Govern. La portavoz del PSC ha subrayado que la educación es una "prioridad" del ejecutivo de Illa y que le consta que, más allá del acuerdo con CCOO y UGT, la conselleria "continúa intentando responder a las demandas de los docentes", pese a que no está previsto que se reabra la negociación del pacto ya sellado y que empezará a aplicarse en las nóminas de este mes de mayo.

Los Comuns y la Flotilla

Tanto el PSC, como especialmente los Comuns, han reclamado la liberación de los dos activistas detenidos por Israel, el palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila. Según los socialistas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está haciendo todo lo que está a su alcance para excarcelarlos. Sin embargo, el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha exigido la comparecencia del ministro y que las instituciones del Estado se movilicen para conseguir su liberación. "Los estados y la UE tienen la obligación de actuar y no pueden permanecer indiferentes. Hay que sancionar y parar los pies a las brutales agresiones de Israel", ha advertido tras remarcar que los activistas corren peligro y están expuestos a torturas y abusos físicos.

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Precisamente este martes la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros miembros de la anterior Flotilla declaran en la Audiencia Nacional sobre los abusos que sufrieron durante su detención por parte de Israel. Una comitiva de los Comuns acompañarán a los activistas hasta el tribunal.