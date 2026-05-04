Seguridad en las calles
El PP pide que Illa comparezca en el Parlament por los dos crímenes con arma blanca este fin de semana en Barcelona
Un hombre apuñaló mortalmente a una mujer en Esplugues de Llobregat y un menor mató a otro en el Raval en poco más de 12 horas de diferencia
Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo
El PP ha pedido este lunes la comparecencia en el Parlament del president Salvador Illa tras un fin de semana marcado por un doble crimen con arma blanca en el área de Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Los populares consideran que se trata de unos hechos "muy graves", que encajan en una "crisis de seguridad" en Catalunya, y que el jefe del Govern debe rendir cuentas de su gestión en la Cámara catalana.
El grupo parlamentario del PP sostiene que el "repunte de la violencia" en la vía pública exige explicaciones urgentes por parte del Executiu y reclama que Illa detalle qué medidas prevé adoptar para reforzar la seguridad y prevenir este tipo de sucesos. La petición llega después de que en menos de 12 horas se produjeran dos ataques mortales con arma blanca en el Esplugues de Llobregat y Barcelona y un tercer apuñalamiento en el Fòrum de Barcelona que ha dejado a un menor hospitalizado en estado grave.
El primero de los casos tuvo lugar en Esplugues de Llobregat, donde un hombre fue detenido acusado de apuñalar mortalmente a una mujer en plena calle y herir a otra persona. Horas más tarde, ya de noche, un menor fue arrestado en el barrio del Raval de Barcelona por presuntamente matar a otro hombre tras una pelea. La víctima falleció poco después en el hospital a consecuencia de las heridas.
Ambas investigaciones están en manos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra y se encuentran bajo secreto de las actuaciones. En el caso de Esplugues se han abierto varias hipótesis -entre ellas un posible trastorno mental del agresor-, pero se descarta que se trate de un caso de violencia machista, y en el del Raval los indicios apuntan a una pelea previa entre varias personas implicadas.
La petición de comparecencia deberá votarse en la junta de portavoces, donde necesita mayoría para prosperar. La última vez que el president rindió cuentas en la Cámara catalana fue en marzo, cuando varios grupos de la oposición reclamaron que subiera al atril para dar explicaciones sobre la gestión de su Govern en la crisis de Rodalies, un episodio que coincidió con la baja médica de Illa por una osteomielitis púbica. En aquel momento, las explicaciones iniciales corrieron a cargo del conseller de Presidència, Albert Dalmau, al que el president había delegado sus funciones. Finalmente, fue el propio Illa quien acabó compareciendo a petición propia.
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