El nuevo Gobierno del PP y Vox en Aragón echa a andar entre promesas de "trabajo y estabilidad"

Jorge Azcón ya tiene en marcha a su tercer Ejecutivo en tres años. El líder del PP ha presidido este lunes el acto de toma de posesión de los nueve miembros de su Gobierno –seis de su partido y tres de Vox– después de un largo periodo de negociación de casi tres meses con la extrema derecha y tras dar a conocer a los titulares de cada área por la tarde del domingo, sobre la bocina.

El nuevo Consejo de Gobierno se ha reunido por primera vez, apenas unos minutos después de la ceremonia de toma de posesión, que tuvo lugar en la solemne Sala de la Corona del edificio Pignatelli. Las autoridades principales de la comunidad, los consejeros salientes, asesores, familiares y representantes de toda la sociedad aragonesa se han reunido para presenciar ese primer acto de la segunda parte de la coalición de las derechas en Aragón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido "trabajo, trabajo y trabajo" a sus nuevos compañeros de viaje y ha garantizado "estabilidad" en la política aragonesa después de un primer mandato que se ha caracterizado, precisamente, por lo contrario, algo que aspiran a remediar con la aprobación de cuatro presupuestos en los próximos cuatro años.

Este lunes han prometido o jurado su cargo el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox); la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero (PP); el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro (PP); el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López (PP); la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle (PP); la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón (Vox); el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho (Vox); el de Sanidad, Ángel Sanz Barea (PP); y la de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín (PP). Un equipo con cuatro caras nuevas que empieza a andar, de momento, sin realizar los nombramientos de los directores generales de cada área. Así, siguen ejerciendo en funciones los del último gobierno del PP.

El presidente Azcón, accediendo a la Sala de la Corona del Pignatelli. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La inspiración de Baltasar Gracián

El presidente Jorge Azcón ha citado a Baltasar Gracián para pedirle a sus consejeros que guiaran su actuación basándose en los principios de "exigencia, inteligencia, discreción y prudencia". Y ha añadido: "Solo existe un camino hacia el éxito: el trabajo. Las cosas solo salen adelante con la fórmula del trabajo, trabajo y trabajo. Si añadimos exigencia, inteligencia, discreción y prudencia, estaremos a la altura de los aragoneses".

El presidente ha incidido en la importancia de trabajar "para todos los aragoneses" en busca de ese "Aragón más próspero" que ya se ha hecho eslogan. "Nuestra obligación es hacer que las cosas funcionen y centrarnos en resolver los problemas de nuestros vecinos", ha resumido, señalando también que este lunes empezaba en la DGA "un viaje apasionante en el servicio público". El líder del PP en la comunidad no ha rehuido de las complicaciones para rubricar el acuerdo, pero ha indicado que las conversaciones con Vox han servido para "debatir propuestas e ideas para poder suscribir un acuerdo de Gobierno".

Ahora, ha reconocido, llega "el momento de la acción" y ha rechazado que las declaraciones de los consejeros, "que pueden abrir debates y controversias", vayan a afectar al funcionamiento del Gobierno de Aragón. Se anticipó así a las posibles polémicas que puedan surgir, como ya surgieron en el anterior pacto PP-Vox. "Serán nuestras acciones y medidas las que expresarán mejor lo que este Gobierno quiere ser", ha subrayado.

En esta línea, anticipando cómo se verá a su Gobierno en el futuro, ha asegurado que serán "los aragoneses, con sentido común, libertad y completa legitimidad, los que juzgarán la labor al frente del Ejecutivo" y ha celebrado que se formara un nuevo Ejecutivo "lleno de ilusiones, expectativas y esperanzas", pero también con "el peso de la responsabilidad" de la gestión de la comunidad durante los próximos cuatro años.

Azcón y Nolasco se saludan después de que el líder de Vox tome posesión como vicepresidente de la DGA. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El surco está trazado

También recordó el presidente aragonés que el trabajo no comienza esta vez en un folio en blanco, ni en una auditoría a la labor realizada previamente. El nuevo Consejo de Gobierno bebe de las políticas rubricadas en la pasada legislatura y crece sobre sus raíces. Azcón ha asegurado que este nuevo equipo defenderá "las medidas, pasos y avances adoptados en la anterior legislatura y que ya enraizaron en el pacto suscrito en agosto de 2023", el primero que firmaron PP y Vox para la comunidad autónoma.

Azcón ha asegurado que el nuevo acuerdo "vuelve a asumir la responsabilidad conjunta de dirigir Aragón" y ha reivindicado que su acción de Gobierno ha servido para "mejorar sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos" de la comunidad. Así, el presidente ha emplazado a sus consejeros a "seguir andando el mismo camino con el objetivo de mejorar la vida de los aragoneses".

No ha habido anuncios en las palabras del presidente, que no se ha detenido en desgranar cuáles serán las prioridades concretas de su Gobierno, ni por dónde empezará su labor. No ha habido referencias tampoco a ese polémico principio de "prioridad nacional", ni a la rebaja fiscal, que es el primer punto del acuerdo firmado. Azcón ha verbalizado la mejor declaración de intenciones prometiendo –y exigiendo a la vez– "compromiso", "responsabilidad" y "estabilidad" a todos los miembros de su equipo.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha destacadp que los consejeros asumen "un cargo de especial relevancia" y les ha pedido a todos "sentir una responsabilidad esencial para ejercer con criterio, sensatez y determinación la tarea que les han concedido los aragoneses".

"Una singular oportunidad"

Azcón ha calificado de "singular oportunidad" la que se abre ahora para el Gobierno de las dos derechas para "mejorar la vida de los aragoneses", un objetivo que Azcón sitúa como "horizonte fundamental" de la acción del Ejecutivo. El presidente autonómico ha asegurado que el nuevo gabinete se encontrará adversidades, pero considera innegociable "el máximo esfuerzo" para llevar a buen puerto la acción de la nueva DGA.

Antes de comenzar el discurso, el presidente aragonés ha agradecido "los servicios prestados" a los consejeros salientes, presentes en el acto, de los que ha destacado su "esfuerzo y lealtad al Gobierno de Aragón". Los exconsejeros José Luis Bancalero y Tomasa Hernández seguirán como diputados en las Cortes de Aragón, mientras Manuel Blasco inicia su etapa de jubilación.