Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo

Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha muerto este lunes en su ciudad natal, Pamplona, a los 87 años como consecuencia de un infarto. Fue elegido presidente del Gobierno Vasco en 1980, en las primeras elecciones autonómicas de la etapa democrática, y revalidó el cargo en 1984, aunque un año después fue sustituido por José Antonio Ardanza a raíz de la escisión que sufrió el PNV, de la que nació Eusko Alkartasuna (EA), partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu del que Garaikoetxea era su fundador.

Nacido en Pamplona en 1938, casado y con tres hijos, Garaikoetxea era abogado y licenciado en Ciencias Económicas, y desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales, especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de Franco.

Fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura y en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la presidencia del Gobierno Vasco. Antes, Garaikoetxea fue presidente del Consejo General Vasco (Gobierno provisional 1979-1980) y elegido lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984). Ha sido parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en cinco legislaturas. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.

Homenaje del Gobierno vasco

En junio de 2025, el actual Gobierno Vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea, como "figura clave en la construcción institucional del País Vasco". A sus 87 años, el expresidente fue reconocido como el "extraordinario arquitecto de Euskadi" por su papel fundamental al frente del primer Gobierno Vasco de la democracia. El veterano dirigente tomó la palabra en el acto y afirmó: "Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible".

El acto reunió a destacadas figuras políticas e institucionales, entre ellos dos de sus sucesores, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, así como representantes de la familia de Ardanza, fallecido en 2024. Durante su intervención, Pradales rememoró la primera reunión del Ejecutivo de Garaikoetxea en Ajuria Enea, celebrada hace 45 años, y subrayó su "legado de resiliencia, prosperidad y bienestar". "Llegó a una Euskadi en ruinas, golpeada por la recesión, el paro y la violencia, y supo diseñar los cimientos de un país mejor", afirmó el lehendakari.

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El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno Vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi".