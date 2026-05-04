Feijóo apuntalará el liderazgo de Alejandro Fernández en un congreso del PP en Catalunya tras las elecciones andaluzas

Alberto Núñez Feijóo hace tiempo que tiene la maquinaria engrasada en el PP de cara a las próximas elecciones generales, con la aspiración de llegar a la Moncloa, aunque eso pueda implicar pactos con Vox, como los cerrados en Extremadura y Aragón. El congreso nacional del pasado julio sirvió para ratificarlo como líder y actualizar la estructura interna, mientras que los ciclos electorales autonómicos están sirviendo de rodaje en los territorios.

En aquellas comunidades autónomas en las que no están previstos comicios antes de las generales, Feijóo quiere, del mismo modo, dar un impulso. Es el caso de la Comunitat Valenciana y Catalunya, donde el líder popular tiene previsto celebrar sus respectivos congresos regionales "próximamente", según ha podido saber EL PERIÓDICO, para dejarlo todo a punto para el próximo ciclo electoral.

En Génova tienen marcada en rojo en el calendario la fecha del 17 de mayo, día en que Andalucía, una de las plazas más importantes del Estado, celebrará las elecciones autonómicas. De ese resultado dependerá, explican fuentes populares a este diario, que Feijóo decida poner fin a la interinidad del actual president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca -candidato cercano a la dirección nacional- y de la gestora que actualmente rige la organización, tras la polémica dimisión de Carlos Mazón. Y, automáticamente después, el presidente del PP tiene pensado poner el foco en Catalunya para celebrar un congreso que lleva pendiente desde otoño de 2022, según fuentes del partido.

La continuidad de Fernández

"Si las andaluzas van bien, lo primero será la Comunitat Valenciana y después quiere solucionar el tema en Catalunya", apuntan personas cercanas a Feijóo, que explican que ambas comunidades autónomas son "decisivas" para la llegada de los populares al Gobierno. La idea de la dirección del PP es que los liderazgos de ambos territorios queden ratificados, no solo para las elecciones generales, sino también para los comicios municipales de 2027. "Ahora es un buen momento, todo está calmado", señalan fuentes del PP catalán, en referencia a la relación entre Feijóo y el actual presidente del PPC, Alejandro Fernández, que, si bien ha pasado por numerosos altibajos, exhiben ahora una sintonía inédita.

Este ha sido, precisamente, uno de los motivos por los que Feijóo ha optado por ir aplazando el congreso popular en Catalunya, pues durante mucho tiempo se ha buscado y tanteado un relevo a Fernández que nunca se ha llegado a materializar, tanto por falta de candidatos viables, como por el buen resultado que se anotó el líder del PP catalán en las pasadas elecciones catalanas, en las que pasó de tres a 15 diputados. En este contexto, la celebración del cónclave ahora responde a una voluntad de Feijóo de apostar por la continuidad del actual presidente popular en Catalunya. Si nada cambia, será el único candidato y contará con el apoyo de Génova.

Renovación de la dirección catalana

De este modo, la dirección popular evitará nuevos pulsos internos en el PP catalán, al tiempo que podrá actualizar su estructura orgánica, ya que deberán decidirse nuevos cargos o mantener los actuales, como la secretaría general, ahora en manos de Santi Rodríguez, histórico diputado del PP con escaño en el Congreso, que ejerce de 'número dos' de Fernández, pese a que apenas mantienen relación. De facto, es el presidente del PP catalán quien nombra a su mano derecha, pero suele haber pactos con la dirección nacional: "Feijóo querrá poner un contrapeso", deslizan fuentes de la formación.

El congreso servirá para renovar el Comité Ejecutivo autonómico y la Junta Directiva, es decir, el conjunto del equipo que pilota el partido en Catalunya y el equilibrio interno de poder, como las vicesecretarías y los coordinadores. No se tocarán, sin embargo, las presidencias provinciales, que ya fueron actualizadas hace unos meses por Feijóo, al anunciar los relevos en Girona y Tarragona, ni tampoco otras cuestiones que ya se han puesto en marcha dentro de la estructura, como la Junta Local de Barcelona, liderada por Dani Sirera, afín a Feijóo.

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En cualquier caso, deberá ser la Junta Directiva del PPC, con el plácet de Fernández y Rodríguez, la que convoque el congreso y fije su fecha, pese a que el procedimiento habitual es que se haga con la aprobación de Génova. Los estatutos del partido señalan que, en el caso de los congresos autonómicos extraordinarios -que es la naturaleza de este futuro cónclave-, debe haber un plazo mínimo de 30 días naturales entre la convocatoria y su celebración, y que estos deben ser ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne los lunes en Madrid. Todas las miradas apuntan ahora al día 18, el lunes después de las elecciones en Andalucía.