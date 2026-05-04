ERC fija sus condiciones para los presupuestos y asegura que las negociaciones avanzan "correctamente"

ERC ha fijado este lunes sus cuatro condiciones para apoyar los Presupuestos de la Generalitat de este año, que en el pasado mes de marzo fracasaron en su intento de ser aprobados por el Parlament. Es la primera vez que el partido de Junqueras habla abiertamente de sus demandas al Govern, aunque por ahora no pone demasiados detalles sobre la mesa. Hay que tomarlo como una señal de que las negociaciones avanzan, pero que aún no se puede dar por descontado un acuerdo.

Tras la reunión de la cúpula del partido, el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, ha explicado que ERC reclama al president Salvador Illa un "salto cualitativo" en cuatro ámbitos: una mejora en el equilibrio territorial de Catalunya; una apuesta decidida por los servicios públicos, sobre todo en sanidad y educación; el refuerzo de la lengua catalana y, finalmente, conseguir avances para Catalunya en términos de "soberanía nacional".

Aunque este lunes no ha dado más explicaciones, en las últimas semanas ERC ha ido dejando pistas sobre cómo pueden concretarse estas demandas. Sobre la cuestión del equilibrio territorial, por ejemplo, el partido de Junqueras reclama que la Generalitat asuma el compromiso de impulsar una línea de tren orbital que una algunas de las principales ciudades metropolitanas sin necesidad de pasar por Barcelona. Una línea que debería mejorar la movilidad de los catalanes que tienen que desplazarse en transporte público pero que no necesitan entrar en la capital catalana.

Oriol Junqueras y Salvador Illa en una imagen de archivo. / MANU MITRU

En la cuestión de los servicios públicos también han enviado algunas señales, como por ejemplo su reivindicación de que los dos primeros cursos de las guarderías -el I-0 y el I-1- también sean gratuitos. El Govern anterior al de Illa, el del republicano Pere Aragonès, ya universalizó el I-2 y ERC siempre ha hecho bandera de esta cuestión. En el ámbito de reforzar la lengua catalana, el partido de Junqueras considera que hay que seguir desplegando el Pacte Nacional per la Llengua con más recursos y nuevas metas.

La gran duda

La gran duda de la negociación sigue siendo, por lo tanto, qué pide ERC en la última de las carpetas abiertas que es la de los avances para Catalunya en "soberanía nacional". Los republicanos guardan con celo cuáles son sus exigencias porque sufrieron un fuerte desgaste cuando, en la anterior negociación, vieron cómo no se cumplía una de sus demandas clave: que la Generalitat pueda recaudar el IRPF que se paga en Catalunya. Aparcado este asunto, el partido de Junqueras pide otras concesiones, pero no aclara en qué está pensando.

Las negociaciones avanzan correctamente, unas líneas mejoras que otras Isaac Albert — Portavoz de ERC

Albert ha argumentado que quieren abordar todos estos asuntos de "forma discreta" y hasta con un "cierto secretismo" y ha asegurado que no se trata de una "estrategia", sino de una voluntad de intentar conseguir "los mejores presupuestos posibles". Solo el tiempo dirá si es así. Este lunes el portavoz ha asegurado que están satisfechos con cómo están avanzando las conversaciones: "Las negociaciones avanzan correctamente, unas líneas mejor que otras", ha zanjado.

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La única certeza de la negociación es que no habrá ningún acuerdo hasta después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El president Illa no quiere que sus eventuales cesiones a ERC y a los Comuns -que también son decisivos- condicionen a los socialistas andaluces. Pasados los comicios, si Illa quiere tener cuentas catalanas antes de que cierre el Parlament en el mes de agosto, tendrá que presentar el pacto en pocos días. Todo sigue abierto.