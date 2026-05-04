En imágenes, la polémica destrucción de carteles electorales de María Jesús Montero por operarios del Ayuntamiento de Sevilla

El primer fin de semana de campaña electoral por los comicios andaluces del 17 de mayo no ha estado exento de polémica en Sevilla. PSOE y Por Andalucía han denunciado la retirada de banderolas y carteles de sus formaciones políticas por parte de operarios municipales en distintos puntos de Sevilla capital.

"Es antidemocrático", ha apuntado en redes sociales Alejandro Moyano, secretario adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE de Andalucía. En su publicación, incluye un vídeo en el que se ve a operarios retirar con una radial una banderola de María Jesús Montero, candidata socialista, ubicada en una farola de Carretera de Carmona.

Banderolas del PSOE en Carretera de Carmona

"De vergüenza. El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Sevilla no es vuestro cortijo, @Ayto_Sevilla. Lo vamos a denunciar. La democracia también se defiende en cada farola", ha escrito Moyano en la red social X (antes Twitter).

Carteles de Por Andalucía en Resolana

En el mismo sentido se ha pronunciado Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, quien ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de "cruzar una línea gravísima" al "ordenar presuntamente" a operarios municipales la retirada de publicidad electoral de Por Andalucía colocada en farolas que "habían sido asignadas formalmente a esta candidatura como espacio electoral".

Sánchez ha señalado en una nota que uno de los casos detectados se ha producido en la calle Resolana, donde Por Andalucía tiene asignadas diez farolas como espacio electoral, "tal y como recoge el acta del Área de Hacienda firmada por los representantes de todas las candidaturas con derecho a asignación de farolas y por los propios funcionarios de la Delegación".

Una actuación ordenada y que afecta a "todos los partidos"

El Ayuntamiento de Sevilla, consultado por este periódico, afirma que se trata de una actuación ordenada por la Junta Electoral y que se corresponde con banderolas que se encontraban instaladas de forma irregular o que podían suponer un riesgo. Tanto desde Por Andalucía, a través de redes sociales, como desde el PSOE han negado tener constancia de esta resolución ni haber recibido notificación alguna de esta actuación.

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De hecho, el PP de Sevilla ha difundido en redes sociales una aclaración advirtiendo que "los operarios están actuando sobre carteles que conllevaban riesgo o que estaban en zonas sin autorización y han retirado de todos los partidos (PP incluido).