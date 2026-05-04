Horario y dónde ver el primer debate de las elecciones de Andalucía 2026

La campaña de las Elecciones de Andalucía 2026 comienza a las 00.00 horas del viernes 1 de mayo y vivirá un intenso fin de semana de mítines, pegada de carteles y encuentros entre los candidatos y militantes antes del primer hito de la cita electoral: el debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

RTVE será el escenario del primer ‘round’ entre los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía en los comicios al Parlamento de Andalucía, que volverán a encontrarse en Canal Sur en la segunda semana de campaña.

La cita es el lunes 4 de mayo, fecha en la que Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) se vean cara a cara para confrontar sus propuestas y programas electorales.

Dónde ver el debate de las elecciones andaluzas

El debate será presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. La emisión, en riguroso directo, empezará a las 21.45 horas, una vez finalice la segunda edición del Telediario, y podrá seguirse a nivel nacional a través de La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Así será el debate de las elecciones andaluzas

La confrontación entre los cinco candidatos tendrá una duración de 90 minutos y comenzará con una pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?

Cada candidato tendrá 30 segundos para responder a la pregunta y a continuación comenzarán tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:

Economía: empleo, vivienda e infraestructuras

Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración

Financiación autonómica, pactos y regeneración

En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

Temas clave en el debate de las andaluzas del 17M

La precampaña ha marcado algunos de los temas tendencia que centrarán el debate entre los cinco candidatos a los comicios del próximo 17 de mayo. Entre los temas que seguro que estarán presentes en el encuentro destacan el estado de la Sanidad en Andalucía, con especial atención a las listas de espera y a la crisis de los cribados del cáncer de mama; y la situación de las infraestructuras ferroviarias, con las consecuencias derivadas del corte de tráfico en la alta velocidad por el accidente de Adamuz y el retraso de tres meses en la apertura del AVE entre Madrid y Málaga a causa de los efectos del temporal.

Otra cuestión que pondrán los partidos sobre la mesa será el nuevo modelo de financiación autonómica –abanderado por la entonces Ministra de Hacienda y ahora candidata del PSOE-A, María Jesús Montero-, así como los casos de corrupción y las causas judiciales abiertas.

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Se espera que también sea cuestión candente la regularización de inmigrantes y la apuesta por el concepto de prioridad nacional de Vox. Y tampoco faltará la situación de la vivienda en Andalucía, con la crisis de los alquileres y la localización en Andalucía de áreas especialmente tensionadas por las viviendas turísticas.