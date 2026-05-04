Anticorrupción mantiene su petición de cárcel para Ábalos, Koldo y Aldama, mientras que las acusaciones rebajan la del comisionista

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado al tribunal que condene a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, a 19 años y medio para su exasesor, Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama mantiene su petición de siete años de cárcel. Las que sí han rebajado su petición de pena para el comisionista han sido las acusaciones populares, de cuya dirección letrada se ocupa el PP, que han rebajado en dos grados su petición para el empresario por su colaboración con la justicia.

Ello supone que la pena solicitada por las acusaciones populares se reduzca a algo más de cinco años de prisión, pero que ningún delito sea castigado con más de dos años, lo que facilitaría que no ingresara en la cárcel en caso de condena, una petición que también realizó su defensa, ejercida por el abogado José Antonio Choclán.

Por su parte, el fiscal Luzón ha señalado que ha presentado un nuevo escrito de calificación, porque ha incluido ciertos cambios en la redacción para adecuar más su relato a lo escuchado durante el juicio; ininguno de esos cambios afectan a la calificación jurídica ni a los hechos concretos en los que se basan los delitos que atribuye a los acusados. Pese a los insistentes rumores sobre una rebaja por parte del fiscal para el empresario, de forma que la pena propuesta fuera muy cualificada --en la misma línea que pidió el propio comisionista en la vista preliminar--, fuentes fiscales han señalado que la posición definitiva del ministerio público es la que su representante ha pronunciado en el juicio tras un debate interno con todas las personas con responsabilidad sobre el asunto.

No obstante, las mismas fuentes han desmentido que se haya rechazado rebajar la solicitud de pena por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tras mantener el debate necesario para decidir la petición de pena definitiva.

Por su parte, la defensa del exministro, Marino Turiel, ha solicitado aplazar la sesión de este martes para poder realizar su informe de conclusiones, porque el fiscal ha introducido "siete elementos fácticos más", además de las puntualizaciones que anunciaba Luzón. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha intentado convencerle de que la vista comenzara más tarde, pero no se demorara más tarde de mañana.

Turiel se ha mostrado firme, porque, en su opinión, introduce una referencia a la Sepi que debe estudiar. El fiscal Alejandro Luzón ha señalado que no hay ningún dato nuevo fáctico nuevo, porque la referencia a la Sepi no es más que la introducción de la nota de prensa.