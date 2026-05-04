La alcaldesa de Sitges niega ante la jueza haber favorecido a su hijo en la concesión de un puesto en el mercado municipal

La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), ha negado este lunes ante la jueza haber favorecido a su hijo cuando firmó el permiso para abrir un puesto del mercado municipal a una empresa de la que él era socio. Carbonell ha declarado como investigada por un presunto delito de prevaricación, al igual que su hijo y el socio de este, por la licencia temporal que recibieron en 2021. La alcaldesa ha dicho que el procedimiento fue “absolutamente legal” y que en los últimos años se han concedido otras licencias temporales. Carbonell ha recordado que la causa procede de una denuncia anónima, igual que la investigación de la Mesa del Tercer Sector Social. Cree que los dos casos evidencian que es víctima de una “persecución política”.

El juzgado número 7 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú ha tomado declaración a los tres investigados en la causa. Tras un interrogatorio de poco más de diez minutos, Carbonell ha explicado a la prensa que ante la jueza ha querido “esclarecer unos hechos que evidentemente no son ciertos”. La alcaldesa de Sitges ha recordado que la causa judicial empieza a través de una denuncia anónima ante la UDEF (Unidad de Delitos Fiscales) de la Policía Nacional, que emitió un informe que, asegura, contiene varias falsedades.

En este sentido, ha dicho, por ejemplo, que se afirma que la empresa en la que su hijo era socio se creó expresamente coincidiendo con la solicitud del permiso al Ayuntamiento, y que la licencia se otorgó de forma intencionada porque eran familia. El abogado de Carbonell ha recalcado que la sociedad Very Vegan Foods “tenía toda la documentación en orden” y cumplía los requisitos para recibir un permiso temporal hasta que el Ayuntamiento convocara la licitación en bloque de todos los puestos del mercado. Por ello considera que el relato de la UDEF es una “construcción”.

Carbonell ha insistido en que el Ayuntamiento prioriza “que el mercado esté vivo, con el máximo número de puestos abiertos” y ha negado que favoreciera a la empresa de su hijo, “porque tanto antes como después de su licencia se han dado otras siguiendo el mismo procedimiento, que fue absolutamente legal”. Uno de los requisitos para conceder estos permisos temporales, ha recalcado, es que ofrezcan productos que no se estén vendiendo en otros puestos del mercado. Ha asegurado que ese era el caso de la empresa de su hijo, que era de comida vegana.

La defensa de Carbonell ha avanzado que han pedido a la jueza que cite como testigos al personal técnico municipal encargado de elaborar los expedientes con los que se conceden las licencias, con la intención de que corroboren que el procedimiento fue el mismo que en otros negocios.

Durante el interrogatorio de Carbonell y de los otros dos acusados no ha estado presente en la sala ningún fiscal, hecho que la defensa interpreta como evidencia de que “la investigación no va a ninguna parte” y que acabará archivándose.

La causa del Tercer Sector, cerrada

En paralelo a la investigación del mercado, Carbonell tiene otra causa en los juzgados de Vilanova i la Geltrú por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y contratos públicos a la Mesa del Tercer Sector Social Sitges-Garraf. La alcaldesa está investigada junto con otra decena de personas, entre las que figuran el exalcalde Miquel Forns (CiU), exconcejales, técnicos municipales y un empresario y su familia, para esclarecer supuestas ilegalidades vinculadas a 600.000 euros.

Carbonell fue esposada y detenida en junio de 2023 por esta causa, por la que declaró en junio de 2025. El año pasado la instrucción se cerró por un error administrativo en la prórroga de la causa, si bien quedaban algunos investigados por declarar. El caso está ahora mismo en punto muerto, a la espera de que la jueza decida si lo archiva o lo envía a juicio.

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La alcaldesa de Sitges ha asegurado estar “muy cansada” de esta incertidumbre jurídica y ha afirmado que las dos causas evidencian que está siendo “perseguida” por una persona anónima que ha acudido a la UDEF para forzar las causas judiciales. “Lo que más me duele de este nuevo caso es que implica a mi familia, y eso para mí es más grave”, ha lamentado, considerando “increíble” la dilación en el pronunciamiento de la jueza.