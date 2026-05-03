Willy Bárcenas: la voz de Taburete canta en la Audiencia Nacional

Sentado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, hijo único del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, describía a principios de esta semana la presión que él y sus padres padecieron en las jornadas más efervescentes del caso Gürtel, cuando se veían a diario perseguidos en la carretera por motoristas “con cámaras en los cascos” sin saber si eran paparazis o agentes encubiertos rastreando sus movimientos. “En ese momento éramos la familia más famosa de España”, alegaba frente a los jueces.

La apelación a la fama tiene resonancias irónicas en boca de alguien que lleva una década larga jugando al gato y al ratón con la popularidad en su máxima expresión. Nunca acertará a saber cuánta de la que hoy atesora se debe al peso de su apellido -sinónimo de uno de los mayores casos de corrupción política de la historia democrática de este país, pero cuya implicación familiar jamás rehuyó- y cuánta es fruto de sus cualidades artísticas como voz y rostro de Taburete, el grupo de pop ligero y espíritu pijo que fundó junto a un amigo en 2014 y que a base de canciones facilonas, conciertos populares y discos -llevan seis publicados, el último en diciembre del año pasado: ‘El perro que fuma’- se ha hecho acreedor del título de banda heredera de Hombres G, con quienes han llegado a compartir escenario.

MADRID, 27/04/2026.- Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso Kitchen, en el que Bárcenas fue víctima de una presunta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle información. / EFE/ Kiko Huesca

No debe ser fácil ser Bárcenas junior, pero él parece gustarse en su doble versión de escudero de su padre, a quien siempre defendió y visitó con regularidad en su paso por la cárcel, y aspirante a celebridad televisiva que no hace ascos a ninguna oportunidad de foco que se le presente para promocionarse. Sin ir más lejos, este pasado lunes. Por la mañana, en el juicio de la Kitchen reveló sus sospechas de manos negras tras la operación de espionaje y extorsión que sufrió su familia con la misma soltura con que hace 13 años logró zafarse del falso cura que, a la caza de un misterioso pendrive, lo secuestró a punta de pistola junto a su madre en el hogar familiar. A las pocas horas de declarar ante la Audiencia Nacional, acudió al plató de ‘Cuarto milenio’ para detallar los fenómenos paranormales que, según aseguró, se viven con cotidianeidad en la casa de sus padres, y que acabaron llevándole a contratar los servicios de una médium. “El péndulo se volvió loco. Libros que se caen, luces que parpadean, sensaciones inexplicables que ponen la piel de gallina”, contó a un ojiplático Iker Jiménez, a quien confesó padecer “parálisis del sueño”.

Dotado de una impronta simpática y locuaz que sabe explotar a la perfección, Willy Bárcenas ha demostrado tener más querencia por el show que por el perfil bajo, y arrojo no le falta. Lo mismo viaja con Jesús Calleja a Islandia para contarle su vida entre glaciares, como hizo en un programa de 2021, que participa en el espacio de retos ‘El desafío’, donde esta pasada temporada llegó a ganar uno de los concursos gracias a su dominio de la apnea.

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Casado en 2023 con la joven poeta e ‘influencer’ de las letras Loreto Sesma, a la que saca siete años, a sus 36 parece haber logrado que sus méritos personales cuenten más que el morbo de su apellido a la hora de ser convocado al escaparate mediático. Pero siempre le acompañará la duda. Solo Santiago Segura sabe por qué decidió incluirle en el catálogo de famosos con cameo de su último Torrente, donde además pone voz a la banda sonora de la película.