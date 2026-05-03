Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales

Aliança Catalana apunta a ser protagonista en las municipales de 2027, a la vista de las encuestas que le auguran un crecimiento en las urnas que podría traducirse en concejales en varios ayuntamientos. Pero el proyecto, que nació en Ripoll en 2020 y que en 2023 logró representación en esa ciudad, en Manlleu -su regidor rompió el carné hace poco- y en Ribera d’Ondara -el concejal fue expulsado del partido por comentarios homófobos-, no ha crecido al mismo ritmo que sus expectativas demoscópicas. En 2024 obtuvo dos escaños en el Parlament, por las circunscripciones de Girona y Lleida, pero el principal problema que se está encontrando ahora la extrema derecha independentista es la falta de nombres para completar sus candidaturas.

La dificultad se hizo evidente con el alcaldable de Barcelona, una de las plazas sobre la que se centran más miradas después de que la demoscopia dé por hecho que Aliança debutará en el Ayuntamiento con dos concejales. Sílvia Orriols, líder del partido, había anunciado que revelaría el nombre del candidato el día de Sant Jordi, el 23 de abril, pero pocos días antes reculó y aseguró que la persona prevista se había echado atrás a última hora. Lluís Carrasco, publicista conocido por ser el autor de la lona de Joan Laporta frente al Bernabéu, rechazó la oferta. "Estamos en conversaciones con diferentes personas que podrían liderar la lista", dijo la alcaldesa de Ripoll en una rueda de prensa en el Parlament.

En esa comparecencia ante los medios, Orriols aseguró que el partido ya tenía candidato para el resto de capitales de provincia -Girona, Lleida y Tarragona-, aunque no concretó calendario para su anuncio. Finalmente, en Sant Jordi, Aliança Catalana emitió un comunicado con los nombres de sus alcaldables en seis municipios -ninguno capital de provincia-. La lista permite hacerse una idea del perfil de candidatos que busca el partido para sus líderes municipales, que ya ascienden a nueve si se cuenta a Orriols, quien se da por hecho que repetirá en Ripoll. ¿Quiénes son y qué tienen en común?

El primer fichaje que anunció Aliança Catalana como alcaldable en Catalunya fue Èric Esteban para Amposta, exconcejal de Junts que pasó al grupo no adscrito hace unos meses, tras haberse presentado como número dos de la lista de Junts per Amposta en los comicios de 2023. En su ficha personal del ayuntamiento no consta, sin embargo, que tuviera carnet del partido de Carles Puigdemont, pero sí que había militado en Convergència hasta su disolución, en 2015. Fue Orriols quien presentó públicamente, en una rueda de prensa en el Parlament el 19 de marzo, su candidatura. Esteban, de 34 años, es ingeniero de telecomunicaciones y profesor de educación secundaria en un colegio de Amposta.

Un mes después del anuncio de Esteban, la líder de Aliança Catalana confirmó también desde el Parlament la candidatura de Judit Vinyes para Berga, en el marco del pacto por el que sus siglas, Berga Grup Independent (BeGI), se integran en el partido. Vinyes es geóloga y directora de una empresa del sector y su designación, antes de hacerse oficial, provocó una crisis en diciembre en la sección local: Vinyes anunció su salto a Aliança Catalana y se dio por hecha su candidatura para 2027. Esto generó malestar entre afiliados locales, hasta el punto de que más de la mitad amenazaron con darse de baja al considerar que no se habían seguido los procedimientos habituales. En ese momento, el partido negó haber tomado una decisión definitiva.

El candidato elegido por Aliança Catalana para Reus, Jonathan Cortijo, es un abogado nacido en la ciudad que asesoró a personas encausadas por el referéndum del 1 de octubre a través de la plataforma Advocats de l'1-O. Tiene 44 años, es presidente comarcal del partido en el Baix Camp y no se le conoce trayectoria política previa, más allá de su vinculación con el independentismo.

Arnau Liesa, de 30 años, es el candidato de Aliança Catalana en Figueres. Nació en Vilanova i la Geltrú, pero se ha criado en el Alt Empordà desde los dos años y vive actualmente en la capital ampurdanesa, según cuenta en su página web personal. Estudia Historia, Geografía e Historia del Arte en la UOC y, por el momento, se dedica a la escritura.

La candidata de Aliança Catalana en Tàrrega, Viqui Novell, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el ámbito sanitario. La formación la ha escogido como cabeza de lista para las municipales de 2027, pero ya ocupa el cargo de presidenta del consejo comarcal de la formación en Urgell. No hay constancia de que hubiera ocupado cargos políticos antes de incorporarse al partido de extrema derecha.

Olga Pagès será la número uno de la formación en Banyoles, en la comarca del Pla de l'Estany, ciudad donde también asume la presidencia del partido desde el mes pasado. Pagès acredita más de 20 años de experiencia en el ámbito sanitario, es banyolina de nacimiento y la formación la presenta como una voz vinculada a la defensa de la lengua, la cultura catalana y la sanidad pública. Tampoco consta que tuviera trayectoria política previa antes de figurar en esta lista.

La candidata de Aliança Catalana en Roda de Ter, Marina Quintana, es maestra y psicopedagoga. Actualmente trabaja como asesora psicopedagógica en el Departament d'Educació en la comarca del Bages. Regidora independiente en el Ayuntamiento desde mayo de 2025 y presidenta comarcal del partido en Osona, concurrió a las pasadas elecciones municipales con Rodem!, aunque no entró en el consistorio hasta el año pasado, cuando, ya afiliada a Aliança Catalana, sustituyó al único concejal de su candidatura. Antes de incorporarse al partido de extrema derecha y a Rodem!, había estado vinculada al espacio de Junts en el municipio.

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Orriols también ha tirado del PSC para nutrir sus candidaturas. En Tortosa ha fichado Eduard Rel, que fue viceprimer secretario local del PSC, miembro de la ejecutiva socialista de Tortosa y candidato en listas municipales. En las elecciones catalanas de 2024 concurrió de número tres por Aliança Catalana en Tarragona. Diplomado en educación social y vinculado a la formación ocupacional, también cuenta con trayectoria en el tejido asociativo vecinal de la ciudad.