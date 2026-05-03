Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosBarçaEl Último de la FilaOperación retornoLluvias CatalunyaElecciones Estados UnidosFármaco vejezGot TalentShakiraGuerra Irán
instagramlinkedin

Oriente Medio

El ministro de Exteriores iraní informa a Albares del curso de las negociaciones con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores español le ha reiterado el apoyo a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo)

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) / Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que éste le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

La comunicación entre ambos ministros se produce en un momento en el que Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está analizando antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Noticias relacionadas

Bagaei insistió en que la propuesta iraní “está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra” y subrayó que “los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en ese plan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
  2. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  3. El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
  4. Jaume Asens obtiene el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre
  5. Junts y ERC entran en una guerra sin cuartel
  6. Luis Bárcenas advierte al tribunal de Kitchen que el abogado que se negó a declarar ya lo hizo en el caso Villarejo
  7. ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
  8. Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres

El ministro de Exteriores iraní informa a Albares del curso de las negociaciones con EEUU

El ministro de Exteriores iraní informa a Albares del curso de las negociaciones con EEUU

Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

Juanma Moreno, en el bastión andaluz de Pedro Sánchez: "No somos un experimento ni una amenaza"

Juanma Moreno, en el bastión andaluz de Pedro Sánchez: "No somos un experimento ni una amenaza"

Juanma Moreno: "No somos un experimento ni una amenaza"

Juanma Moreno: "No somos un experimento ni una amenaza"

Feijóo insta a "no confiarse" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" tras las elecciones

Feijóo insta a "no confiarse" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" tras las elecciones

Feijóo insta a "desconfiar" para mantener una estabilidad "indispensable" tras las elecciones

Feijóo insta a "desconfiar" para mantener una estabilidad "indispensable" tras las elecciones

Fiscales progresistas y conservadores se tiran los trastos a cuenta de los últimos nombramientos de Peramato

Fiscales progresistas y conservadores se tiran los trastos a cuenta de los últimos nombramientos de Peramato

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos