Sílvia Orriols admite que no todos sus candidatos serán "explícitamente nacionalistas catalanes"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha admitido que no todos los candidatos del partido en las próximas elecciones municipales serán "explícitamente nacionalistas catalanes", si bien ha subrayado que la independencia es "un eje fundamental" del programa de esta formación de extrema derecha.

En declaraciones a Ràdio 4 emitidas este sábado, Orriols ha dicho que puede haber "perfiles" que se sumen a las listas de Aliança Catalana porque "priorizan el día a día" aunque no compartan la vía de esta organización hacia la independencia.

Con todo, ha señalado: "Todo el que quiera formar parte de la lista sabe que en cualquier votación que haga referencia a la independencia deberá votar que sí".

La alcaldesa de Ripoll (Girona) ha defendido que solo mediante "la restitución del estado catalán" se podrá asegurar "el control fronterizo capaz de garantizar la seguridad, la prosperidad y la occidentalidad" de Cataluña.

Admite contactos con Sandro Rosell

Aliança Catalana sigue sin tener alcaldable en Barcelona, si bien en un primer momento tenía previsto anunciarlo coincidiendo con la Diada de Sant Jordi.

Orriols ha asegurado que la persona que había sido elegida declinó la oferta por "razones médicas", aunque no ha cerrado la puerta a que más adelante se "implique" en la campaña.

Ha afirmado que actualmente está "tratando de convencer" a una persona, de la que no ha dado ningún detalle, para que encabece la lista en la capital catalana en 2027.

Orriols ha admitido, asimismo, que su partido ha mantenido "conversaciones" con el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, así como ha explicado que un "militante raso" contactó con el exconseller Jaume Giró.

Por otro lado, ha asegurado que Aliança Catalana ya cuenta con una nueva sede central, ubicada en Ripoll y que se inaugurará "a mediados o finales del mes que viene".

Abierta a todo tipo de alianzas

Con la vista puesta en el día después de los comicios, Orriols ha afirmado que Aliança Catalana no establece "cordones sanitarios ni pacto de ninguna índole contra nadie", de forma que se ha abierto a cerrar alianzas "sin distinción de cuáles sean las siglas políticas".

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Su partido solo entrará en gobiernos municipales, ha agregado, si se ve capaz de "desplegar su programa". Si no, "es preferible permanecer en la oposición", ha completado.