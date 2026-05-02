Junts y ERC entran en una guerra sin cuartel

Las invectivas entre Gabriel Rufián y Míriam Nogueras en el hemiciclo del Congreso se entendían por parte de sus respectivos partidos como un espectáculo en beneficio mutuo. A ERC le convenía empezar a despojarse de la sensación de vivir 'acomplejada' ante Junts tras haber identificado que no había capitalizado públicamente concesiones del Gobierno como la mesa de diálogo o los indultos por miedo a ser tachada de 'botiflerismo'. Para Junts, las estridencias dialécticas permitían exhibir que su estrategia negociadora ante el PSOE era más eficiente que la de los republicanos, hasta que la falta de cumplimiento enterró el eslogan de 'cobrar por adelantado' y lo llevó a la estrategia de la ruptura. Pero ambos se han usado para dejar de priorizar el eje nacional y anclararse en el eje izquierda-derecha, que los lleva al terreno de la disputa con los socialistas porque, mientras sigan en la oposición, ya no se necesitan para gobernar.

Durante el 'procés', las dos formaciones se centraron en hablar solo de la independencia, sin entrar a definir cómo debía ser un nuevo Estado en el que no compartían visiones ni sobre vivienda, ni sobre seguridad, ni sobre inmigración, ni sobre tantos otros pilares básicos del sistema, con el objetivo de exhibir una vaga unión. Con Salvador Illa en el Palau de la Generalitat, y tras haber roto antes su alianza en el Govern, los republicanos optan por pactar con los socialistas; los posconvergentes, por recuperar el 'pujolismo' y la esencia convergente; y esta semana han decidido que se acabó el 'fair play' decretado en beneficio de Catalunya.

Había un mantra, no escrito, por el que todo aquello que implicaba transferencias para Catalunya, lo que se enmarca dentro de los 'avances en materia de soberanía', no iba a ser torpedeado. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han hablado varias veces sobre este asunto. Tras ser incapaces de pactar una única mesa de negociación con el PSOE, al menos se emplazaron a respetar los acuerdos que cada cual pudiera sonsacarle a Sánchez. ERC votó la delegación de las competencias en inmigración, que fracasó en el Congreso, sin mucho ímpetu, pero con una mirada a largo plazo: que Junts correspondiera después con cuestiones acordadas por los republicanos con el Gobierno, como la condonación de la deuda del FLA, el nuevo modelo de financiación o la recaudación del IRPF para Catalunya.

Pero los posconvergentes echaron al traste el martes el consorcio de inversiones para gestionar y velar por el cumplimiento de las inversiones presupuestadas por el Estado en Catalunya, acordado entre el Govern y Esquerra, con el concurso del Gobierno. Se trata de un organismo que parte de un mal endémico, que no es otro que el Estado no ejecuta lo que presupuesta o, más sencillo, que no cumple con lo que promete. Y Junts decidió que, como era insuficiente, era mejor que ni se debatiera, ya que lo noqueó en el primer trámite.

Junts no perseguía una derrota del Gobierno de Sánchez, sino del Govern de Illa. En las filas posconvergentes consideran que dar su 'sí' a este "chiringuito", suponía poner una alfombra roja a ERC para que apruebe los presupuestos de Illa. La orden de la dirección del partido de Puigdemont es construir una alternativa al president que pase por la nula colaboración con el PSC, lo que implica, en este caso, poner la zancadilla a ERC en todo lo que acuerde con los socialistas y dejar a los republicanos con una lista de acuerdos cumplidos lo más vacía posible. El papel del "gánster", como llaman ya a Rufián, tampoco ayuda, aunque desde Esquerra ya han comunicado a Junts que no comparten la actitud que demostró durante el debate sobre la prórroga de los alquileres, si bien continúan tirándose las 'propiedades' por la cabeza en un choque puede acabar en los tribunales si Junts cumple con su amenaza y lo denuncia. También corre el convencimiento en la formación de que Sánchez convocará "pronto" las elecciones generales, así que ya preparan la artillería electoral.

Sin el consorcio de inversiones, el Govern y ERC preparan la creación de una sociedad mercantil para evitar el Congreso, como explicó EL PERIÓDICO. La negociación de los presupuestos avanza, los grupos de trabajo siguen puliendo las cuantías de las principales peticiones de ERC -entre ellas, la rehabilitación de viviendas, la línea orbital y mejoras educativas-, pero el acuerdo no está, ni mucho menos, cerrado.

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En paralelo, Esquerra aprieta para que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera y para que el nuevo modelo de financiación llegue al Congreso, mientras Puigdemont se prepara para un regreso que la justicia sigue postergando. El expresident ha abierto un canal en Telegram de su oficina como exjefe del Govern y teclea con hiperactividad en las redes sociales tras haber pasado etapas de desconexión. Sigue al día las reuniones de la dirección del partido, autoriza todas las decisiones y mantiene una agenda repleta de peregrinajes a Waterloo. Considera que conviene empezar a marcar su perfil para que su vuelta a Catalunya tenga el impacto que anhela y sea un revulsivo para las filas de cara a las elecciones municipales. Vela armas.