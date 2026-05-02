¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

EL PERIÓDICO ofrece este sábado, 2 de mayo, una nueva entrega del mercado de predicciones Predilect para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Fruto de un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH, Predilect es el único mecanismo que permite seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios y hasta que cierren los colegios electorales. Los datos se actualizarán cada 24 horas.

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En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Gráfico de visualización de datos.

¿Cómo van las predicciones del 17-M? En esta segunda entrega, que recoge datos hasta el día de ayer, primera jornada de la campaña, el PP recuperaría la mayoría absoluta por la mínima al obtener el 43,31% de los votos y 55 escaños, medio punto y un escaño más que ayer. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, podría revalidar la investidura sin necesidad de buscar apoyos, aunque de forma más ajustada. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empeoraría el resultado de hace cuatro años al quedarse con el 24,43% de los sufragios y 29 diputados, aunque en las últimas 24 horas ha sumado seis décimas y un diputado.

Visualización del parlamento.

La subida de los populares perjudica a su competidor por la derecha. Vox mejoraría ligeramente su resultado de 2022 y lograría el 14,54% de las papeletas y 16 parlamentarios, pero desde ayer ha retrocedido un punto y dos parlamentarios. Esos apoyos ya no serían claves para la investidura de Moreno al alcanzar este la mayoría absoluta. Por su parte, Por Andalucía conseguiría el 8,38% de los votos 6 representantes, los mismos que ayer, y Adelante Andalucía obtendría el 5,76% de los sufragios y 3 escaños, también igual que hace 24 horas.

Gráfico de visualización de datos.

Por lo que respecto al gobierno más probable, las predicciones sitúan como escenario postelectoral más plausible una mayoría absoluta del PP, con un 69,12% de opciones, un punto y medio más que ayer. Las posibilidades de un gobierno del PP en solitario pero en minoría se colocan en el 17,9% (un punto y medio menos que hace 24 horas), mientras que la coalición entre el PP y Vox cuenta con un 12,22% de probabilidades, un porcentaje muy similar al de ayer.

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EL PERIÓDICO y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios.