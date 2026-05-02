Cuestión de Estado
Fuera líos
Ya de nuevo en campaña electoral. Esta vez en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada y la que más diputados aporta en unas elecciones generales. Un histórico feudo socialista que se tornó en un bastión de los populares. Pero de un PP característico. El de Juanma Moreno, que aspira a revalidar su mayoría absoluta y evitar el “lío”, como él lo ha denominado, de tener que pactar con Vox el gobierno. Aragón y Extremadura ya han cerrado sus nuevos ejecutivos, y los presidentes populares han quedado ahora más atados que antes.
Para no meter a Andalucía en ese lío, el Partido Popular, desde Alberto Nuñez Feijóo hasta Moreno, pide a los suyos no confiarse. “No está hecho nada" porque "al PP no le vale con ganar". No lo dicen por lo que pueda subir su izquierda, si no por lo que lo haga su derecha, la que representa Vox imponiendo su “prioridad nacional”, que ha marcado el debate político y los nuevos gobiernos autonómicos.
Feijóo se volcará en arropar a Moreno consciente de que un buen resultado en Andalucía es más que necesario para su asalto a La Moncloa. Y el presidente del Gobierno también apoyará a María Jesús Montero para ayudar a que el PSOE supere el resultado de hace cuatro años, el peor resultado de la historia de los socialistas andaluces.
La energía que derrocha la exvicepresidenta en esta campaña bien le vendrá a Pedro Sánchez para la semana que viene, que se inicia con la declaración de su exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, y para buscar solución a los alquileres después del lío que ha montado el Gobierno con un decreto que ya no tiene valor.
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