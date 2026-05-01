Salvador Illa enseña su kit de emergencia al cumplirse un año del apagón: "Conviene estar preparados"

Para poder sobrevivir por tu cuenta durante varios días tras una emergencia o desastre, como el apagón generalizado que se produjo hace un año en España, debes contar con unos elementos indispensables para poder subsistir de la mejor manera posible.

"Si hay una emergencia, conviene estar preparados. Debemos tener un kit de emergencia. Recomiendo coger una mochila que tengáis por casa y, en el interior de la mochila, tenerlo todo ordenado y preparado", ha explicado el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un vídeo publicado en Instagram.

¿Qué incluye Illa en su mochila?

"Una botella de un litro y medio de agua, una radio a pilas, un kit que incluya los documentos oficiales guardados con una protección de plástico, los medicamentos que utilicéis —yo aquí he puesto ibuprofenos, he puesto paracetamoles, pero cada uno debe incluir los medicamentos que necesite—, unas pilas de recambio para la radio y una linterna. Las pilas tanto para la radio como para la linterna. Además, comida enlatada, latas de atún", ha detallado.

"Pero podéis variarlo, podéis poner comida enlatada que sea útil. Este es el kit básico. A partir de aquí, tened en cuenta, para las personas mayores, para los bebés y para las personas con movilidad reducida, aquellas cosas adicionales que necesiten", ha añadido. Illa también ha recordado que tengan en cuenta a "los animales de compañía" a la hora de preparar el kit.

Los elementos básicos

Agua embotellada

Teléfono móvil y cargador

Radio de pilas

Linterna de pilas con recambio

Botiquín de primeros auxilios

Medicación habitual

Documentación plastificada

Tarjetas de crédito y dinero en efectivo

El mantenimiento

No solo es importante lo que contiene este kit, sino también realizar el mantenimiento regular de los suministros que incluye, para que siempre esté listo en caso de que un apagón u otra emergencia lo haga necesario.

Algunas estrategias son mantener los alimentos enlatados en un lugar fresco y seco, almacenar la comida en recipientes de plástico o de metal, controlar si los alimentos vencen la fecha de caducidad y considerar si cambian las necesidades familiares según pasa el tiempo.

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Ya que la emergencia puede ocurrir en cualquier lugar, los sitios más comunes donde disponer de uno de estos kits son: en casa, en el trabajo y en el coche. Es muy importante asegurarse de que todos los miembros de la familia sepan dónde se encuentra guardado el kit y que este responda a las necesidades de, al menos, 72 horas sin acceso a los servicios públicos.