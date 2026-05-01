A qué se dedicaban Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto de candidatos a las elecciones en Andalucía antes de entrar en política

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, son viejos conocidos de los votantes andaluces. No es la primera vez que el presidente del PP-A, Juanma Moreno; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; el líder de Vox, Manuel Gavira; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo o el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, concurren a unas elecciones. Aun así, la mayoría se dedicaba a otras labores antes de entrar en política.

Aunque el presidente de la Junta de Andalucía se graduó en Protocolo por la Universidad Camilo José Cela, nunca ha ejercido como tal. Con 23 años ya era el presidente de Nuevas Generaciones en Málaga en 1993 y en 1995 se convirtió en concejal. Desde ahí escaló hasta convertirse el dirigente nacional de las juventudes del PP de 1997 a 2001. Desde entonces ha ocupado distintos cargos institucionales y en el partido.

Por todos es conocido que la líder de los socialistas se licenció en Medicina por la Universidad de Sevilla. Durante la mayor parte de su carrera profesional previa a la política, Montero se desarrolló en la gestión sanitaria. Así, trabajó como subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme entre 1995 y 1998 y como directora gerente en el Virgen del Rocío, desde esa fecha hasta su entrada en la política.

Abogacía y educación

Gavira no llegó a la política hasta 2014, cuando se convirtió en uno de los primeros afiliados de Vox en Cádiz. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, antes de llegar al Hospital de las Cinco Llagas, era abogado, de hecho, tenía un despacho propio antes de centrarse en la política. Además, daba clases en academias de oposiciones; actuaba como asesor mercantil y era trabajador por cuenta ajena.

Pese a estar vinculado con la política desde su juventud, Maíllo se ha desarrollado como profesor de la pública. El candidato ganó su plaza en el IES San Blas de Aracena, donde compaginó sus tareas con las de concejal, como hizo también en Sanlúcar de Barrameda. De hecho, tras retirarse temporalmente de la política en 2019, volvió a dar clases de Latín y Griego en su instituto y el Martínez Montañés de Sevilla hasta 2024.

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Como Maíllo y como muchos de los candidatos que de Adelante Andalucía, García se ha dedicado durante su carrera profesional a la educación. El candidato andalucista a la presidencia es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, pero ha trabajado en la Educación Secundaria, donde ocupaba el cargo de orientador escolar. De hecho, siempre ha defendido la importancia de tener un trabajo al que volver.