Junqueras reivindica el consorcio de inversiones y lamenta el veto de Junts: "Siempre hay gente que pone palos en las ruedas"

La decisión del Congreso de tumbar con los votos de PP, Vox y Junts el consorcio de inversiones de Catalunya que habían pactado ERC y el PSOE sigue trayendo cola. Este viernes ha abordado el asunto el líder de los republicanos, Oriol Junqueras. Ha sido la primera vez que se le escuchaba sobre el tema y sus palabras han sido para criticar la actitud de Junts y para asegurar que su partido no tira la toalla con este tema.

"Siempre hay gente dispuesta a poner palos en las ruedas y a hacer descarrilar trenes tan importantes para nuestro país", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación del 1 de mayo celebrada en Barcelona. ERC ha sido desde el principio el gran impulsor del consorcio y ha visto cómo, tras dedicar varios meses a convencer al PSOE para ponerlo en marcha, fue Junts finalmente quien impidió que prosperara en el Congreso.

Catalunya necesita herramientas de todo tipo para garantizar inversiones públicas Oriol Junqueras — Presidente de ERC

El consorcio tenía que servir para vigilar que las inversiones del Estado en Catalunya se ejecuten, algo que no siempre pasa en la actualidad. Demasiado a menudo, las inversiones que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado no se acaban ejecutando o lo hacen con retraso. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) admitió que, en el primer semestre de 2024, solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en la comunidad catalana. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%, por lo que uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

Junqueras este viernes ha vuelto a defender que "Catalunya y la sociedad catalana necesitan herramientas de todo tipo para garantizar inversiones públicas en trenes y en todas las infraestructuras". Pese a la decepción que ha supuesto para los republicanos la decisión del Congreso, el líder de los republicanos ha asegurado que su partido no dejará caer este asunto. "Insistiremos", ha dicho.

Como avanzó EL PERIÓDICO, ERC y el Govern ya trabajan en un instrumento alternativo que asuma las funciones del fallido consorcio. Será una sociedad mercantil que pondrá en marcha el Gobierno y que deberá tener una representación paritaria entre el Estado y la Generalitat. La ventaja de la sociedad mercantil es que puede crearse sin pasar por el Congreso -basta con un acuerdo del Consejo de Ministros-, pero la desventaja es que es más fácil de extinguir si hay un cambio de Gobierno y el PP y Vox llegan a la Moncloa.

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Apoyo a Najat Driouech

A preguntas de los periodistas, Junqueras también ha aprovechado sus palabras para expresar su apoyo a la diputada de ERC en el Parlament, Najat Driouech, que este jueves fue objeto de amenaza por un diputado de Vox, que ironizó con deportarla. Las palabras del parlamentario de extrema derecha fueron tan graves que, unas horas más tarde, se disculpó ante la Cámara y pidió que su comentario fuera retirado del Diario de Sesiones. Junqueras ha equiparado a este diputado con los nazis: "A los que protagonizan estos ataques se les juzgó en Núremberg y la democracia los derrotó y los volverá a derrotar".