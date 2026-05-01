Junts prepara una denuncia por acoso en las redes de perfiles "vinculados a ERC" y por la "agresión" a Madrenas

Junts prepara una denuncia por "acoso" y "agresión" a su diputada en el Congreso, Marta Madrenas, a quien una persona escupió en la calle al grito de "por su culpa a millones de personas las van a echar de su casa", según ha podido saber EL PERIÓDICO. El incidente se produjo después de que su partido, junto a PP, Vox y PNV, tumbara el decreto de vivienda que prorrogaba los alquileres dos años. En las filas posconvergentes atribuyen esta "actitud violenta" a un señalamiento previo del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, que en su intervención en el atril durante el debate del decreto leyó uno a uno los nombres de los parlamentarios de Junts y los acusó de ser "responsables de que la gente viva hoy más angustiada".

Además, el partido también tiene previsto emprender medidas legales por el acoso posterior que, según denuncian, están sufriendo sus diputados en redes sociales, especialmente por la supuesta existencia de una "campaña de desinformación" con datos falsos sobre su actividad económica que desde la formación vinculan con Esquerra. El jueves, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, explicó en sus redes que había "comunicado" a los Mossos d'Esquadra que Francesc Roca, que es secretario de política general de ERC en Sant Martí -como anuncia en su perfil-, había difundido información falsa sobre sus ingresos al atribuirle la propiedad de un piso en alquiler, algo que ella desmintió. "No tengo ningún piso en alquiler (de hecho no tengo ningún piso)", replicó la diputada.

Roca había difundido un listado de los siete representantes de Junts en Madrid con sus supuestos "ingresos mensuales por alquiler", aunque poco después borró el mensaje. Varios usuarios, sin embargo, recuperaron capturas y las compartieron en respuesta al tuit de Nogueras. En ese mismo mensaje, la líder de Junts en el Congreso explicaba que había pedido a la policía revisar "esta campaña de desinformación y señalamiento" y citaba al perfil oficial de Esquerra, insinuando que podría mantener activa su "estructura B", un órgano paralelo -ya disuelto- que se dedicó a campañas de propaganda encubierta, como las que dieron lugar a los polémicos carteles sobre el Alzheimer del expresident Pasqual Maragall en las pasadas elecciones municipales.

Por el momento, el partido no ha presentado todavía la denuncia formal y está valorando si agrupa en una sola causa la agresión a Madrenas y el acoso en redes, o si las tramita por separado. Fuentes de Junts aseguran a EL PERIÓDICO que están "recopilando todos los datos" y preparando la acción legal. Según explican, han detectado más perfiles -abiertos, privados e incluso falsos- que habrían difundido información sobre los ingresos de sus diputados para desacreditarlos y que atribuyen a "cargos intermedios de ERC" o gente de dentro del partido.

Por ahora, se trata de sospechas a la espera de que se abra una investigación, una vez se presente la denuncia formal. Aun así, en Junts insisten en vincular estos hechos con las acusaciones públicas de Rufián, que señaló a los de Carles Puigdemont por tener "intereses particulares" y "alguna empresa a su nombre con pisos de alquiler" tras rechazar el decreto. Unas declaraciones que el mismo Puigdemont denunció en un texto en X que traspasaban "todas las líneas de la decencia".

Pico de hostilidades

Junts y ERC llevan más de una década a la greña. Pese a que gobernaron en coalición la Generalitat durante seis años, nunca se han llevado bien. El divorcio formal se materializó cuando el partido de Carles Puigdemont dejó el Govern liderado por Pere Aragonès en octubre de 2022. Desde entonces las relaciones no han dejado de empeorar. De nada ha servido que Puigdemont y Junqueras hayan recuperado el contacto e incluso se hayan ido viendo regularmente. Sin embargo, la situación nunca ha escalado tanto como hasta ahora. Si Junts formaliza la denuncia sería el pico de hostilidades entre las dos partes.

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