Con destino a Gaza
Illa condena el "secuestro" de dos ciudadanos españoles de la flotilla por parte de Israel
Exteriores se moviliza para liberar al español de origen palestino de la Flotilla, a quien Israel acusa de ser un "activista de Hamás"
Israel intercepta 22 barcos de la Flotilla Global Sumud y detiene a 175 activistas en aguas internacionales próximas a Grecia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado este viernes el secuestro de dos de ciudadanos españoles -uno de ellos residente en Catalunya- en aguas internacionales por parte del Gobierno de Israel, cuando viajaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.
"Condenamos enérgicamente el secuestro de dos miembros de la flotilla -uno de ellos residente en Catalunya- por parte del Gobierno israelí y exigimos su rápida liberación", ha escrito el jefe del Govern en la red social X. A juicio de Illa, "se trata de una infracción muy grave del derecho internacional". "Todo el apoyo a las gestiones de los gobiernos español y brasileño", ha rematado. España y Brasil, en un comunicado emitido de forma conjunta, exigen el retorno de sus ciudadanos de inmediato con plenas garantías de seguridad y que se facilite el acceso consular para su asistencia y protección.
Ambos se encontraban a bordo de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, y no fueron liberados cuando se produjo la detención de dichas naves ni tras el posterior desembarco de los pasajeros y tripulantes en la isla de Creta, según informa en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
"Esta acción flagrantemente ilegal de las autoridades israelíes fuera de su jurisdicción -continúa la nota- constituye un atropello al derecho internacional, susceptible de ser invocado ante tribunales internacionales, y puede constituir un delito en nuestras respectivas jurisdicciones nacionales", señala la nota del Gobierno.
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