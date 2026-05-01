Illa condena el "secuestro" de dos ciudadanos españoles de la flotilla por parte de Israel

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado este viernes el secuestro de dos de ciudadanos españoles -uno de ellos residente en Catalunya- en aguas internacionales por parte del Gobierno de Israel, cuando viajaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

"Condenamos enérgicamente el secuestro de dos miembros de la flotilla -uno de ellos residente en Catalunya- por parte del Gobierno israelí y exigimos su rápida liberación", ha escrito el jefe del Govern en la red social X. A juicio de Illa, "se trata de una infracción muy grave del derecho internacional". "Todo el apoyo a las gestiones de los gobiernos español y brasileño", ha rematado. España y Brasil, en un comunicado emitido de forma conjunta, exigen el retorno de sus ciudadanos de inmediato con plenas garantías de seguridad y que se facilite el acceso consular para su asistencia y protección.

Ambos se encontraban a bordo de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, y no fueron liberados cuando se produjo la detención de dichas naves ni tras el posterior desembarco de los pasajeros y tripulantes en la isla de Creta, según informa en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

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"Esta acción flagrantemente ilegal de las autoridades israelíes fuera de su jurisdicción -continúa la nota- constituye un atropello al derecho internacional, susceptible de ser invocado ante tribunales internacionales, y puede constituir un delito en nuestras respectivas jurisdicciones nacionales", señala la nota del Gobierno.