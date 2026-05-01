Condenados a seis meses de prisión dos activistas que acusaron a un diputado del PSOE de tener dinero en Jersey por el 'caso Tito Berni'

Dos activistas de extrema derecha han sido condenados por implicar al secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, en el famoso caso Tito Berni. En los distintos procesos judiciales abiertos por aquel caso, la jueza solo ha procesado a un diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que dimitió y fue expulsado del partido en 2023. Hace tres años, varios medios de comunicación implicaron hasta a 15 parlamentarios más en este supuesto caso de mordidas y comisiones a cambio de ventajas en contratos públicos en Canarias a determinados empresarios.

Ahora, el Juzgado de lo Penal 2 de León ha condenado a Juan Martínez Grasa y a Alberto Royuela Fernández a seis meses de prisión por varios delitos de calumnias con publicidad e injurias. Además, los dos tendrán que indemnizar a Alfonso Cendón por publicar en su canal de YouTube hace tres años que el parlamentario "participaba en lujosas cenas" con otros diputados y empresarios "rodeados de prostitutas y cocaína". En esas supuestas cenas, los condenados aseguraron que Alfonso gestó el también llamado caso Mediador.

El canal de Martínez Grasa y Royuela, Expediente Royuela, emite desde hace años acusaciones supuestamente falsas contra multitud de políticos, normalmente socialistas, acusándoles de corrupción y de todo tipo de actos delictivos, al menos según consta en distintos procesos judiciales que tienen abiertos.

En el último caso por el que ya se ha dictado sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los dos condenados realizaron "publicaciones falsas a sabiendas de su falsedad" con el único objeto de "perjudicar al diputado en la campaña electoral de 2023". En los comicios generales del 23 de julio de aquel año, Javier Alfonso fue el número uno del PSOE por León.

El tribunal también relata en la sentencia, dictada el pasado 27 de abril, que los activistas contaron que Alfonso "tenía dinero en paraísos fiscales junto con otros tres diputados para evadir impuestos". Incluso, detallaban que el parlamentario hizo nueve depósitos de 50.000 euros cada uno en el AIB Bank de Jersey, sin ninguna prueba. Los condenados tendrá ahora que indemnizar a Alfonso con 2.000 euros por estas afirmaciones.

Fuentes próximas al diputado se mostraron muy satisfechas por la sentencia. Pero resaltaron en conversación con este diario que la misma llega tres años después de esas graves acusaciones, que dañaron al honor y la dignidad del parlamentario, "causando un daño enorme a su reputación y buen nombre, así como al propio PSOE, sobre todo en su circunscripción".

Alfonso Cendón pertenece a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso como portavoz adjunto tercero.

Fuentes socialistas celebraron la sentencia, pero denunciaron que "durante este tiempo, Alfonso Cendón y el resto de perjudicados han tenido que convivir con una acusación fabricada, con el señalamiento público y con el intento deliberado de destruir su nombre, su trayectoria y su honor".

Los activistas condenados han estado implicados en más procesos judiciales similares por supuestas calumnias e injurias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El pasado febrero, una jueza procesó a Royuela y Martínez Grasa por difundir una conversación falsa entre la mujer de Pedro Sánchez y el presidente de un banco marroquí, donde supuestamente había abierto cuentas falsas.

En abril de 2024, estos activistas publicaron en el mismo canal de Youtube, Expediente Royuela, que Gómez tenía supuestas cuentas bancarias opacas en la entidad Attijariwafa Bank. El auto de la jueza asegura que esa conversación nunca existió y abre juicio oral contra ambos. La supuesta información también implicaba a José Luis Rodríguez Zapatero en este supuesto desvío de dinero hacia Marruecos.