PSC, ERC y Comuns sitúan la subida de salarios y la vivienda como la prioridad para los trabajadores

La plaza Urquinaona de Barcelona ha vuelto a ser el punto de encuentro de los manifestantes que han participado en las movilizaciones del 1 de mayo en la ciudad. Como cada año, varios partidos catalanes han acudido puntuales para dejarse ver y para explicar sus reivindicaciones. El PSC, ERC y los Comuns han coincidido en dos de las prioridades que consideran que hay que defender para mejorar la vida de los trabajadores: subir los salarios y facilitar el acceso a la vivienda.

¿Cómo se concreta esto? La propuesta más específica la ha lanzado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), que ha asegurado que su partido hará todo lo que esté en su mano para que el Congreso apruebe el decreto de prórroga de los alquileres que esta semana tumbaron el PP, Vox y Junts. "No pararemos hasta conseguirlo", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

Lo que no está claro es cómo vencerán las reticencias de los opositores a la norma. Les bastaría con convencer al partido de Carles Puigdemont, pero hasta ahora no lo han conseguido. Es por esto que el ministro ha pedido apoyo popular para que el decreto acabe siendo aprobado. "Nos tenemos que movilizar", ha avisado. Esta norma estuvo en vigor unos días, los que van desde que la aprobó el Consejo de Ministros hasta que el Congreso la tumbó. Urtasun ha garantizado que todos aquellos arrendatarios que prorrogaron su contrato en este tiempo tienen el derecho a que se mantenga la prórroga, por mucho que el decreto ya no esté en vigor.

Más y mejores salarios y más y mejor vivienda Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

También el PSC y ERC han señalado la importancia de este asunto. "El clamor es más y mejores salarios y más y mejor vivienda", ha resumido la portavoz y viceprimera secretaria de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret. La dirigente del PSC también ha reivindicado los avances conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del salario mínimo interprofesional. Para ella es tan importante defender nuevas conquistas "con no perder los derechos ya conquistados", que ha visto amenazados por la extrema derecha.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona. / Quique García / EFE

ERC ha enviado a su máximo representante, el presidente del partido, Oriol Junqueras. Él también ha reivindicado "viviendas dignas para todo el mundo" y "salario justos". Un par de horas antes de la manifestación, Esquerra ha celebrado un acto propio ante la estatua de Francesc Layret, abogado laboralista y símbolo para ERC. Desde allí ha vuelto a reclamar un salario mínimo propio para Catalunya. Su argumento es que aquí el coste de la vida es superior, por lo que el SMI también debería serlo. Los republicanos llevan años con esta reivindicación, pero por ahora no han podido conseguir avances.

Críticas a Israel: "Un secuestro intolerable"

En las proclamas políticas previas a la manifestación también se han escuchado críticas a Israel por la interceptación de la flotilla con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Para el ministro Urtasun se trata de un "secuestro intolerable", ya que la operación de captura se produjo en aguas internacionales. También ha exigido la liberación del ciudadano español y del ciudadano brasileño que siguen en manos de las autoridades israelíes.

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La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona. / Alberto Paredes / Europa Press

Otra de las voces presentes en la marcha ha sido la del diputado en el Congreso y candidato de los Comuns en las elecciones municipales de Barcelona, Gerardo Pisarello. Ha anunciado que han pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que explique qué medidas se han tomado para proteger a los ciudadanos españoles de la flotilla. Además, ha afeado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que no haya hecho ningún pronunciamiento público sobre el tema. "Ni una sola palabra pública interesándose por la suerte de los ciudadanos de Catalunya que viajaban en la flotilla", ha concluido.