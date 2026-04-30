Ley de vivienda
Los Comuns acusan al Govern de ser "poco contundente" con las multas a los que incumplen el tope a los alquileres
Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres
El Govern creará una dirección general de vivienda en la Generalitat
Los Comuns continúan apretando las tuercas al Govern en materia vivienda. Tras el balance de 529 expedientes sancionadores abiertos por los inspectores de vivienda, dato avanzado por EL PERIÓDICO, el grupo de Jéssica Albiach ha acusado a la conselleria de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de estar actuando "tarde" y con "poca contundencia" ante los infractores, que en ocho de cada 10 casos se trata de propietarios que se saltan el tope de precio de los alquileres.
Para los Comuns, socio del Executiu de Salvador Illa, el Govern está gestionando los expedientes con demasiada lentitud teniendo en cuenta que el régimen sancionador se aprobó hace 16 meses y que las primeras multas no se impusieron hasta el pasado mes de febrero. Además, hurgan en el hecho de que, todos los procedimientos abiertos por l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en solo siete casos se ha iniciado formalmente la sanción. En la mayoría, nueve de cada 10, los expedientes están en la fase inicial.
Albiach también lamenta que, además, ninguna de las multas que se han ejecutado hasta ahora son "ejemplares" para enviar a la ciudadanía un "mensaje claro" de que no se dejarán pasar las vulneraciones de la ley. En este sentido, ha vuelto a reivindicar que el caso del bloque de Sant Agustí de Barcelona, donde se están superando en "más de un 30%" el precio del alquiler establecido por la normativa, es una oportunidad. Hay cuatro expedientes abiertos por este caso que podrían alcanzar casi los dos millones de euros de multa al fondo neerlandés New Amsterdam Developers.
"Exigimos al Govern contundencia, sanciones ejemplares y también dinamismo y rapidez", ha asegurado Albiach, que ha vuelto a insistir en la necesidad de crear una dirección general de vivienda dentro de la Generalitat para que la unidad de inspectores tenga el "máximo rango" posible y una mayor capacidad para agilizar los expedientes abiertos. La consellera Sílvia Paneque ha recogido el guante y ya ha confirmado que la Generalitat creará esta dirección, algo que los Comuns han puesto encima de la mesa en el marco de la negociación de presupuestos.
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