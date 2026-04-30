¿Quién es Vito Quiles? El agitador denunciado por Begoña Gómez acunado por Alvise y la derecha

En 2024 ya deparó una de las imágenes polémicas de la legislatura: Vito Quiles, quien fura mano derecha del agitador de ultraderecha y eurodiputado electo Alvise Pérez, del que fue su jefe de prensa, huyendo del Congreso de los Diputados al conocerse que una jueza había ordenado su búsqueda. Y de nuevo, esta semana ha vuelto a trascender los canales por los que se mueve al ser denunciado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, después de que se encarara a ella y no la dejara abandonar una cafetería de Madrid.

No se sabe exactamente en calidad de qué Vito Quiles pulula con total libertad por las cortes, pero su presencia es muy frecuente. Además, tiene una horda de simpatizantes en las redes sociales; incluso tiene más seguidores que algunos partidos políticos con representación en ambas cámaras. Ello le ha valido para que tanto Vox como el PP le rieran las gracias y le invitaran a actos electorales buscando su público.

En las listas de Se Acabó la fiesta

Quiles sigue los pasos de Alvise Pérez, que dio la sorpresa en las elecciones europeas al lograr tres escaños en Bruselas y más de 800.000 votos con Se Acabó La Fiesta. De hecho, Quiles iba de número 57 en la lista de la agrupación de electores de nuevo cuño que amenaza con erosionar el espacio electoral de Vox.

El joven comenzó su andadura en el mundo de la comunicación publicando información y 'fake news' contra políticos y periodistas progresistas a través de las redes sociales y canales de difusión como Telegram. En relación con esto, Quiles tiene más de 267.000 seguidores en X (anteriormente Twitter) y otros 226.000 en Instagram.

Posteriormente, comenzó a trabajar como reportero en EDA TV, medio dirigido por el periodista de ultraderecha Javier Negre. Está acreditado como periodista en el Congreso y sus preguntas polémicas a los partidos de izquierdas son habituales. La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha pedido este miércoles que le sea retirada la credencial porque consideran que su vinculación política con Se Acabó La Fiesta es incompatible con el ejercicio de la profesión. En este sentido, la agrupación cree "hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa de Alvise".

Ambos son los artífices de las manifestaciones ante la sede socialista de Ferraz en Madrid contra la amnistía y los pactos del PSOE durante el pasado mes de noviembre. En la decimoctava noche de protestas, Quiles fue detenido por la policía por desobediencia y atentado contra la autoridad y pasó una noche en el calabozo.

Injurias y calumnias

La orden de búsqueda que emitió en su momento una jueza de Sevilla contra Quiles era por desatender distintas citaciones judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de la capital andaluza investiga al dirigente por un presunto delito de injurias y calumnias, aunque no ha trascendido quién es la parte denunciante.

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"Me insultan, me difaman, piden mi expulsión del Congreso y ahora difunden una orden de detención falsa. La juez reconoce que la dictó por error, que solo han pedido localizarme. ¿Van a rectificar todos los medios? U os retractáis o a los tribunales", ha publicado en X el agitador a las pocas horas de que saltara la polémica. En cambio, no ha dicho nada de por qué ha salido a toda prisa del Congreso de los Diputados al conocerse la orden de la togada.