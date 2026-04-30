España
Sánchez acusa a Israel de violar la legalidad e insiste en que la UE suspenda sus acuerdos
La reacción del presidente del Ejecutivo español está relacionada con la detención por parte de fuerzas israelíes cerca de las costas de Grecia de 175 activistas de distintas nacionalidades,
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que Israel ha vuelto a violar la legalidad internacional con el asalto a la flotilla de activistas que se dirigía a Gaza y ha vuelto a pedir a la UE que suspenda el acuerdo de asociación con ese país "ya".
"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", ha escrito Sánchez en su cuenta de la red X, en relación con la detención por parte de fuerzas israelíes cerca de las costas de Grecia de 175 activistas de distintas nacionalidades, entre ello una treintena de españoles, cuando viajaban en dirección a Gaza.
El presidente se refiere en su mensaje al despliegue de la embajada y consulado de España en Israel para "proteger y asistir" a los españoles detenidos por lo que el Gobierno, dice, está haciendo todo lo necesario.
Sánchez ha remarcado que "no basta" con las acciones del Gobierno de España y ha insistido en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".
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