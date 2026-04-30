El Parlament da seis meses al Govern para presentar un plan de choque para mejorar la R1 de Rodalies

El Parlament ha aprobado este jueves una moción impulsada por ERC que reclama al Govern presentar en el plazo máximo de seis meses un "plan de choque" para mejorar la "fiabilidad, seguridad y accesibilidad" de la línea R1 de Rodalies. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos del hemiciclo excepto los 11 votos en contra de Vox.

Este plan de choque encargado por la Cámara deberá incluir como mínimo tres apartados. En primer lugar, una auditoría técnica independiente sobre el estado y la vulnerabilidad de este corredor ferroviario que, al circular durante muchos tramos en paralelo al mar, sufre constantes incidencias en los días de mal tiempo. En segundo lugar, deberá incluir un programa de "actuaciones inmediatas" para mejorar el mantenimiento de la línea; para avanzar en su accesibilidad y para intentar mejorar la protección de la infraestructura durante los "temporales y episodios climáticos extremos". Por último, deberá elaborar unos "protocolos estables" de transporte alternativo para cuando se registren cortes y afectaciones graves en la línea.

El Maresme no pide milagros, pide planificación y soluciones estructurales Lluïsa Llop — Diputada de ERC

Precisamente, una de las críticas más recurrentes que se han escuchado este jueves en la Cámara es que, cuando la línea se avería, la comarca del Maresme entera se convierte en un caos circulatorio. "Circular en bus interurbano es una odisea", ha expuesto el diputado del PP Cristian Escribano. La impulsora de la moción, la diputada de ERC Lluïsa Llop, ha argumentado que esta comarca merece respuestas ante los problemas recurrentes en el transporte ferroviario. "El Maresme no pide milagros, pide planificación y soluciones estructurales", ha dicho.

¿Cambio de trazado?

El Parlament también ha reclamado al Govern que constituya un grupo de trabajo para estudiar si el trazado actual, desgastado y con problemas constantes por su proximidad al mar, merece ser cambiado para que los convoyes circulen por el interior. La Cámara considera que deben elaborarse "estudios de viabilidad técnica" sobre si este cambio es posible. En este grupo de trabajo están invitados a participar la propia Generalitat, el Estado, los ayuntamientos afectados, el Consell Comarcal del Maresme, los operadores de la línea, la Agència Catalana de l'Aigua y personas expertas.

La moción, que busca condicionar al Govern pero que no es de obligado cumplimiento, considera que este estudio sobre un trazado alternativo debería estar listo en un plazo máximo de nueve meses. En su día, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es el competente en la planificación de la infraestructura de Rodalies, abrió la puerta a alzar la vía en algunos tramos de la R1. La idea no gusta a los expertos por razones técnicas y económicas. Advierten de que la obra costaría entre 25 y 50 millones el kilómetro y los muros seguirían expuestos al oleaje.

Noticias relacionadas

Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo. / Enric Fontcuberta / EFE

Precisamente, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, este jueves también ha querido destacar la voluntad de establecer un grupo de trabajo entre el Gobierno, Adif, Renfe y la Generalitat para analizar dos de los grandes proyectos de futuro que debe abordar Rodalies: la adaptación de la R1 al cambio climático y la actuación definitiva para garantizar el servicio de los túneles del Garraf. Lo ha dicho desde Catalunya, adonde ha acudido para visitar las obras del túnel ferroviario de Rubí, informa Pau Lizana.