El Parlament defiende que no se pueden trasladar las pinturas de Sijena sin dañarlas

"Todos los informes de expertos presentados a lo largo del proceso apuntan a que es imposible trasladar estas pinturas sin dañarlas de forma irreparable", declaró hace unos meses la consellera de Cultura, Sònia Hernández, con motivo de la sentencia judicial que exige devolver las pinturas de Sijena a Aragón y que actualmente están ubicadas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El rechazo a esta iniciativa fue prácticamente unánime en Catalunya de acuerdo con los informes de expertos en la materia que alertan de los peligros que conlleva el movimiento. Este jueves, el Parlament ha exhibido su oposición al traslado al aprobar la mayoría formada por PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana una moción del grupo posconvergente que se posicionaba en contra por el peligro que supone y que hacía suyas las palabras de Hernández.

Asimismo, el texto defendido desde el atril por el posconvergente Salvador Vergès recogía un punto que no ha salido adelante, en esta ocasión por el 'no' del PSC, PP, Vox y los Comuns, para exigir al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de este último partido, que presentara un informe técnico sobre los efectos del traslado. "La posición del ministerio ha sido muy clara y meridiana. Ha salido a decir que son los criterios técnicos los que deben prevalecer, pero la elaboración de este informe no frena el procedimiento; la jueza ya ha dicho que los informes del ministerio no son válidos para el proceso judicial", ha defendido Susanna Segovia, diputada de los Comuns.

La respuesta de Junts y ERC es que no se trata de un posicionamiento suficientemente contundente para el asunto que les ocupa. "Es verdad que un informe del Ministerio no pararía el proceso judicial, pero del Ministerio de Cultura esperaríamos máxima contundencia; no por una cuestión jurídica solo, sino simbólica", ha replicado a Segovia la diputada republicana Raquel Sans. "Del ministro de Cultura, que además es catalán, esperaríamos que hubiera hecho todo el recorrido y el informe que le pertoca", ha añadido la también vicepresidenta de la Mesa, pese a que su argumento no ha sido defendido por la Cámara catalana, que ha rechazado este punto.

PP y Vox piden cumplir la sentencia

Los más críticos con la parte de la moción que defiende la permanencia de las pinturas de Sijena han sido PP y Vox, que han pedido respeto hacia la justicia. "No está entre sus virtudes respetar las sentencias judiciales, a Puigdemont demasiado bien no le fue al no acatarlas", ha ironizado el popular Pau Ferrán. Por su parte, el parlamentario de Vox, Manuel Acosta, ha restado importancia al estado de las pinturas y a su posible deterioro, y ha comentado otros puntos del texto, como el que hace referencia a resolver una convocatoria extraordinaria para editores en catalán, que ha salido adelante con el apoyo del PPC, al considerar que es injusto si no se hace también para la lengua castellana.

"La cultura es una prioridad del Govern y lamentamos que algunos partidos usen el camino del conflicto no priorizando los derechos de los catalanes", ha apuntado, en su turno, Rocío García, del PSC. La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprovechado la exposición de la moción para cargar contra las palabras del escritor Eduardo Mendoza, que cuestionaban, irónicamente, la figura de Sant Jordi en el día 23 de abril. "Sant Jordi es nuestro patrón porque nos hemos forjado como pueblo bajo su cruz roja y ningún Eduardo Mendoza podrá borrar esto", ha espetado.

Un mensaje a Junts

Pese a que la moción englobaba diferentes cuestiones y no todas han salido adelante, todo ello se vertebraba bajo el eje cultural, pero dos diputadas, Sans y Segovia -ERC y Comuns, respectivamente-, han querido lanzar un mensaje al partido proponente, Junts, después de que su formación haya tumbado en el Congreso esta semana el decreto de vivienda que prorrogaba los contratos de alquiler.

Noticias relacionadas

"Defender la Cultura también es defender el derecho a la vivienda porque el 63% de las personas que se dedican a las artes escénicas están bajo el lindar de la pobreza. Por eso en ERC defendemos el derecho a la vivienda aquí y en todos lados", ha comentado la diputada republicana al final de su intervención. Poco antes, Segovia había declarado: "Si denunciar públicamente que los intereses privados y económicos de determinados diputados pone en riesgo los derechos de miles de inquilinos por sus votos en el Congreso es ser 'woke', entonces lo soy, y con orgullo".