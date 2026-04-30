ERC, Comuns y la CUP exigen suspender el pleno del Parlament tras la interceptación de la Flotilla a Gaza

ERC, los Comuns y la CUP han pedido este jueves que se suspenda el pleno del Parlament como señal de protesta por la actuación de las autoridades de Israel que esta madrugada han interceptado la Flotilla que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Estos tres partidos, junto con el PSC, también han registrado una declaración institucional para que la Cámara condene los hechos.

Así lo han explicado en una comparecencia conjunta desde la sala de prensa de la institución. "El Parlament no puede continuar con normalidad ante esta situación. [La interceptación de la flotilla] es un grave ataque al derecho internacional y a los derechos de las personas", ha expuesto el diputado de los Comuns Andrés García Berrio.

El Parlament no puede continuar con normalidad ante esta situación Andrés García Berrio — Diputado de los Comuns

También ha tomado la palabra la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que formaba parte de la primera flotilla que el año pasado ya partió hacia Gaza y que también fue interceptada por Israel. Ella ha expuesto que desde Catalunya, y en especial desde su Parlament, hay que hacer "todo lo posible" para apoyar a los integrantes de la Flotilla. "Están poniendo sus vidas en peligro", ha argumentado.

ERC, los Comuns y la CUP no tienen mayoría suficiente para suspender el pleno. Deberían contar, como mínimo, con el apoyo del PSC, que no se ha pronunciado por ahora. El año pasado, con la interceptación de la primera flotilla, los socialistas catalanes sí se mostraron partidarios de suspender el pleno. Aquella vez, a diferencia de ahora, había una diputada en la expedición -Castillejo-.

La diputada de ERC Ana Balsera ha acusado a Israel de tener un "gobierno criminal" que ha actuado de forma irregular "en aguas internacionales". La declaración institucional que han presentado estos tres partidos sí tiene el apoyo del PSC, por lo que prosperará. Lo que está por ver es si se podrá leer el texto en el hemiciclo, ya que para eso necesita el apoyo de dos terceras partes de los diputados, y por ahora no lo tiene.

"Noche larga y dura"

La política catalana con más rango en la Flotilla es la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos. Según ha explicado ella misma, el barco en el que viajaba a podido huir de las fuerzas israelíes. A través de un vídeo en las redes, ha relatado que "tras una noche larga y muy dura" han conseguido llegar en "aguas griegas" y ya están "fuera de peligro".

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Las autoridades israelíes han tenido la madrugada del jueves el primer encontronazo con la Flotilla Global Sumud, la expedición marítima internacional que pretende romper el bloqueo naval de Israel a Gaza. 'EL PERIÓDICO', que se encuentra a bordo de la embarcación Open Arms, ha sido testigo de una noche muy tensa. Ya a la luz del día, Israel confirmaba la detención de 175 activistas de más de 20 barcos.