"Días difíciles"
Jaume Asens obtiene el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre
El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha recibido el alta hospitalaria tras recibir el riñón de su madre en una exitosa operación de trasplante, según ha explicado él mismo en la red social Instagram.
"He salido del hospital después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre. De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo. Ahora mismo sigo con anemia y las defensas muy bajas, pero avanzando, poco a poco", ha indicado el dirigente de Comuns.
Asens ha dicho que esta operación le ha hecho enfrentarse a dos certezas: "La fragilidad de la vida y la importancia irrenunciable de la sanidad pública".
"En ese umbral, uno toma conciencia de algo esencial: la vida no es invulnerable, ni está garantizada", ha añadido.
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