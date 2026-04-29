Los 50 euros de Rufián y su paseíllo al escaño de Nogueras elevan al máximo la tensión entre ERC y Junts

Los contactos de Gabriel Rufián con Miriam Nogueras son inexistentes. Los portavoces de ERC y de Junts, respectivamente, llevan meses sin hablarse. No hay conversaciones, negociaciones, ni mensajes de Whatsapp cruzados. Todo lo que se tienen que decir, que no suele ser poco, lo hacen desde la tribuna del Congreso o en entrevistas con los medios de comunicación. Buena prueba de ello fue este martes, cuando Rufián sacó del bolsillo de su americana un billete de cincuenta euros. "Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox para fastidiar a casi 3 millones de personas". Acto seguido, se dirigió al escaño de Nogueras para entregarle unos documentos. Ese paseíllo ha elevado las tensiones entre ambas formaciones al máximo.

Los seis diputados de Junts vieron venir a Rufián, con un taco de hojas en la mano, y le ignoraron. Nogueras, que estaba repasando el discurso de su compañera Marta Madrenas con el que habían rechazado el decreto de vivienda, ni levantó la vista de la mesa. Después, las bancadas de Vox, primero, y de PP, más tarde, estallaron en gritos contra el portavoz de ERC. Ante este gesto, el enfado en las filas posconvergentes es mayúsculo.

"A quien no ha hecho el trabajo, le falta rigor y argumentos, al final solo le queda el show y quien se quiera mantener en el show cada día la tiene que hacer más gorda para que se lo compren los medios de comunicación", le ha criticado Nogueras a Rufián en una entrevista en Telecinco. Más tarde, ha llegado a acusar al portavoz de ERC de "ensuciar" la política.

Fuentes de los posconvergentes recalcan que Rufián ha superado una "línea roja" al señalar, con nombres y apellidos, a todos los diputados de Junts durante su discurso, acusándoles de tumbar el decreto que prorrogaba los alquileres. En este sentido, aseguran que muchos parlamentarios de otras formaciones se han solidarizado con ellos, afeando el gesto del diputado republicano. Además, las mismas fuentes se niegan a limitar la polémica a una actitud individual de Rufián y señalan que la dirección de ERC no se ha desmarcado del gesto.