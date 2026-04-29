El PSC nombra a dos nuevos concejales en Ripoll tras la crisis por haber facilitado los presupuestos de Orriols

El PSC ya tiene relevo en Ripoll después de la crisis abierta por la abstención de los dos concejales socialistas que permitió aprobar los presupuestos del gobierno de Sílvia Orriols. El partido ha propuesto a Paco Morillo y Jorge Iglesias como nuevos representantes en el Ayuntamiento, en una nueva etapa después de forzar la dimisión de los dos ediles y disolver la agrupación local.

La crisis estalló a principios de abril, cuando los dos concejales del PSC en Ripoll se abstuvieron en la votación de las cuentas municipales. Aquella decisión facilitó que el presupuesto del gobierno de Aliança Catalana saliera adelante y provocó la reacción de la dirección socialista de Salvador Illa. Después de que nadie de la lista del PSC que se presentó en Ripoll estuviara dispuesto a coger el acta de concejal, a federación gerundense acordó disolver la agrupación de Ripoll y crear una comisión gestora, argumentando que la "línea roja de no pactar con la extrema derecha debe respetarse en toda Catalunya".

Después de aquel movimiento, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, explicó que el partido trabajaba "intensamente" para encontrar nuevos liderazgos en el municipio. Moret también avanzó que las personas que asumirían esta responsabilidad no formarían parte de la lista electoral socialista en Ripoll, algo que la ley electoral permite si nadie de la candidatura quiere entrar en el consistorio.

Los elegidos son Paco Morillo y Jorge Iglesias. Según el PSC, ambos asumen "un trabajo difícil" y tendrán el encargo de remarcar el compromiso del partido con Ripoll y con "los valores de igualdad y de democracia que representan todas las izquierdas en el municipio".

Paco Morillo, vecino de Ripoll, desarrolló toda su trayectoria laboral en Fibran Group y ha estado vinculado a la UGT, sindicato con el que ejerció como representante sindical en el comité de su empresa durante más de veinte años. También ha sido entrenador de fútbol en Ripoll y Sant Joan de les Abadesses, además de entrenador de fútbol sala y árbitro de este deporte.

Jorge Iglesias, nacido en Montevideo, llegó a Catalunya a raíz de la situación política de su país. Ha trabajado en Artigas Alimentària, donde fue representante sindical, y durante dieciocho años ejerció como secretario de organización de la Unión Territorial de la UGT en las comarcas gerundenses. Actualmente jubilado, participa en proyectos de la UGT en el Ripollès dirigidos a jóvenes y jóvenes inmigrantes.

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El PSC destaca que Morillo e Iglesias son dos personas conocidas y apreciadas en el Ripollès y subraya su trayectoria a favor de la diversidad, la inclusión y los valores humanos y progresistas.