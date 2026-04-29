EL PERIÓDICO y Predilect ofrecen una predicción diaria sobre las elecciones de Andalucía: te explicamos cómo puedes participar

Después de votar en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el mapa autonómico afronta la cuarta cita con las urnas en cinco meses con las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que el PP pone en juego la histórica mayoría absoluta que conquistó Juanma Moreno en 2022. Para conocer día a día la evolución de las expectativas electorales de cada partido, EL PERIÓDICO y Predilect publicarán una predicción diaria de los resultados electorales, el novedoso formato que estrenaron en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021 y que repitieron con éxito en las elecciones de Castilla y León de 2022, en las elecciones de Andalucía de 2022, en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, en las elecciones generales de 2023 y en las elecciones europeas de 2024.

En concreto, a partir del viernes 1 de mayo y hasta la misma jornada electoral, EL PERIÓDICO y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios. Pero, en esta ocasión, tienes la oportunidad de participar en el mercado de predicciones si estás registrado a EL PERIÓDICO. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo participar en las predicciones?

¿Te interesa la política? Nos gustaría invitarte a participar en el mercado de predicción sobre las elecciones autonómicas andaluzas, disponible en la web http://thepredictionmarket.com. Este mercado de predicción se encuadra en un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH y EL PERIÓDICO.

Este mercado de predicción se asemeja mucho a un mercado bursátil. Sin embargo, en lugar de comprar y vender productos financieros, los participantes lo hacen con acciones que representan eventos próximos como, por ejemplo, los resultados electorales. Como participante en el mercado de predicción puede demostrar sus conocimientos acerca de la política española y ser recompensado dependiendo de su rendimiento en el juego.

Registro

Puedes registrarte en el mercado de predicción creando una cuenta en http://thepredictionmarket.com/new_user. Una vez creada su cuenta, te asignaremos al mercado y te enviaremos las instrucciones del juego. Para poder identificarte, debes utilizar la cuenta de e-mail con la que estás registrado a EL PERIÓDICO. Activaremos tu cuenta en un máximo dos días y te enviaremos las instrucciones.

Remuneración

Para poder comprar y vender en el mercado de predicción le entregaremos 10 euros. Con este dinero deberá comprar y vender acciones sobre eventos políticos. Su ganancia al final del juego dependerá de su rendimiento. Por ejemplo, en mercados anteriores los participantes obtuvieron de media 20,83 euros, y las ganancias oscilaron desde 0 hasta los 348,53 euros que recibió el ganador.

Dicha compensación será pagada después del cierre de mercado, cuando se hayan celebrado las elecciones y se conozcan los resultados definitivos. La puntuación se convertirá al equivalente en euros y se transferirá mediante PayPal.

Análisis detallado y 'newsletters'

Cada actualización diaria del mercado de predicciones recogerá los efectos de los acontecimientos del día anterior y se acompañará de un resumen de las principales conclusiones de los datos de cada jornada. Al no tratarse de una encuesta y no estar sujeto al veto legal a la publicación de estudios de opinión durante la última semana de campaña, las predicciones se podrán actualizar hasta el mismo 17 de mayo, con datos recogidos durante la jornada de reflexión y el propio día de la votación.

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La cobertura de EL PERIÓDICO y Predilect se completará con varios artículos durante la campaña electoral en los que se analizará detalladamente la evolución hasta ese momento de las expectativas electorales y postelectorales. Estos artículos, así como la evolución de los mercados de predicciones, se incluirán en la 'newsletter' Política.cat y en el resto de 'newsletters' de EL PERIÓDICO.