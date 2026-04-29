El Parlament tumba la subrogación de los trabajadores del SEM de servicios internalizados

El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles una proposición de ley impulsada por ERC y Comuns para garantizar la subrogación de los trabajadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de los servicios internalizados en el último proceso de contratación.

El PSC-Units y Vox habían presentado una enmienda a la totalidad de la iniciativa, que se ha aprobado con el apoyo del PP, mientras que Junts se ha abstenido y ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana han votado en contra.

Con motivo del último concurso del servicio de transporte sanitario, el SEM inicio un proceso de internalización de algunos recursos asistenciales, asumiendo la gestión directa de las unidades pediátricas y de los Equipos de Coordinación Clínica y Operativa de la Región Metropolitana Norte (ECO-1) y de la Región Metropolitana Sur (ECO-2).

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La iniciativa tenía por objeto regular la subrogación de los trabajadores, cerca de una veintena, de estos servicios internalizados para que conservaran su puesto, la categoría profesional, la antigüedad y las condiciones laborales, económicas, funcionales y complementarias que tiene reconocidas hasta el momento e impedía que se pudieran cambiar sus funciones y responsabilidades propias de su categoría.