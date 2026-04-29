Illa deja en manos de los centros educativos que haya mossos de paisano: "Si nadie quiere el plan, no se pondrá en práctica"

El conflicto con la comunidad educativa ha escalado en las últimas horas en el ranking de bretes que tiene que afrontar el Govern. Horas después de que el pulso haya subido de decibelios a cuenta de la prueba piloto para que haya mossos de paisano en institutos y de las 17 huelgas convocadas por los sindicatos hasta final de curso, el choque ha llegado al pleno del Parlament con buena parte de la oposición exigiendo al president Salvador Illa que responda por ello. "Si nadie quiere el plan, no se pondrá en práctica", ha asegurado sobre la controversia que ha provocado la propuesta de que haya agentes policiales en centros educativos que participen de los claustros.

Junts, ERC, Comuns y CUP han salido en tromba a cargar contra un plan que se está testando ya en 14 institutos que, según el Govern, lo han solicitado por voluntad propia. De ahí que el president haya replicado que, si los centros no lo piden, no formarán parte de este proyecto que ha defendido que "vale la pena probar" para ver si da buenos resultados. "Se aplica a demanda de algunos centros, y por respeto me callo. Yo confío en los docentes", ha soltado en respuesta a los Comuns, uno de los que han cargado contra la iniciativa de forma más vehemente.

La policía debe estar persiguiendo a delincuentes, aquí se está estigmatizando los centros educativos Jéssica Albiach — Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

Ese 'me callo' tenía segundas intenciones, puesto que la conselleria de Educació ha revelado que el plan ha sido concebido desde El Prat de Llobregat, el principal municipio en el que gobiernan los Comuns, algo que el president, por ahora, se ha ahorrado mencionar y que el grupo de Jéssica Albiach defiende que no tiene el plácet de su alcaldesa. "La policía debe estar persiguiendo a delincuentes, aquí se está estigmatizando los centros educativos", ha espetado la dirigente, que ha recordado a Illa que solo el PP y Vox suscriben la presencia policial en centros educativos.

En las escuelas, más maestros y libros y no policías y porras Josep Maria Jové — Presidente del grupo de ERC en el Parlament

En todo caso, el intercambio en el Parlament evidencia que, como sucedió con el plan en los CAP para acortar bajas médicas finalmente retirado, esta iniciativa es y será motivo de disputa entre el Govern y sus socios, que ya han solicitado la comparecencia de las 'conselleres' de Educació, Esther Niubó, y de Interior, Núria Parlon. Aunque la pregunta de ERC al president ha ido por otros derroteros relacionados con el conflicto político territorial, Josep María Jové sí que ha lanzado una advertencia sobre la polémica: "En las escuelas, más maestros y libros y no policías y porras".

Comparecencia de Illa por la "crisis educativa"

También Junts ha situado el asunto en el epicentro de su crítica al Govern, hasta el punto de anunciar que reclamarán una comparecencia específica del president Illa para que dé explicaciones sobre "la crisis en el sistema educativo", especialmente después de los paros convocados que alterarán el final de curso. "Están enrocados y aislados, no escuchan demandas justas de los profesores", ha lamentado la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha acusado de generar un "nuevo problema" abriendo la puerta a "los Mossos en las aulas".

La respuesta de Illa ha sido cerrar filas tanto con el acuerdo de mejoras laborales para los docentes acordado con UGT y CCOO como con el plan piloto de mossos de paisano en los centros. "La mitad de países de la OCDE tienen agentes para mediar en los conflictos", ha justificado, además de insistir en que será en función de los resultados que se decidirá si se extiende ese modelo a los centros de toda Catalunya. El president también ha presumido de haber firmado "el mejor acuerdo" para las condiciones salariales de los profesores tras más de una década de recortes.

Están asumiendo el marco mental de la extrema derecha y nos preocupa Pilar Castillejo — Diputada de la CUP

Unos recortes de gobiernos a los que, ha advertido el president, apoyó la CUP, algo que ha reprochado cuando los anticapitalistas también le han echado en cara que los claustros están votando mayoritariamente en contra de incorporar agentes en sus pasillos mientras reclaman más recursos educativos. "Están asumiendo el marco mental de la extrema derecha y nos preocupa. ¿Retirarán esta prueba piloto o tenemos que vivir otro serial como el del plan de los CAP?", ha espetado la diputada Pilar Castillejo, que ha denunciado que el proyecto se está aplicando "sin transparencia" y sin ningún documento signado para implantarlo.

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"Los Mossos hacen un buen trabajo de mediación", ha defendido Illa, que ha reivindicado que tiene "asumido" que gobernar significa tomar decisiones, aunque "no sean cómodas". Sobre los 17 días de vaga, ha dicho respetar el derecho de los docentes a hacerlas, pero los ha emplazado también a respetar el derecho a la educación de los alumnos y la movilidad.