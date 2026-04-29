En Directo
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo | Declaraciones (décima jornada) en el Tribunal Supremo y última hora del caso mascarillas
El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se enfrenta a la justicia junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, durante la pandemia de covid, en 2020. El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.
Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves del juicio.
Carta a Guaidó
Llegó un momento en el que hablaba Koldo con llamadas telefónicas y mensajes de texgto todos los días, mañana y tarde. "Me convertí en comodín de la llamada" . En ese momento fue cuando Juan Guaidó fue nombrado presidente interino de Venezuela, y Koldo le pidió un contacto en el opositor, aunque él no tenía contacto con éste sino con otro dirigente que tenía mando en la internacional socialista. "Entonces Koldo se sobrescita", ha señalado.
En este momento ha comenzado a relatar las circunstancias de la elaboración de la carta que en su día entregó al juez, firmada por José Luis Ábalos, entonces ministro español, dirigida a Juan Guaidó en julio de 2019. En esta misiva, el ministro encargaba a Aldama ser el enlace y ofrecía apoyo a la oposición venezolana.
Le preguntó a Koldo si Sánchez conocía que él iba a ir con esta carta cuando debería hacerlo la ministra de Exteriores: "Me dijo que por su puesto que lo sabía el presidente". Guaido pidió, según su relato, que tiene que tiene que haber un apoyo explícito de España, y Aldama entiende que se lo trasladaron a Sánchez porque este, en el Congreso de los Diputados, le dio todo su apoyo.
Aldama afirma que Koldo le pidió ser el nexo con empresas constructoras que podrían ayudar para "la financiación del partido"
Koldo es "todo amabilidad y todo corazón"
Koldo García le dice al gobernador mexicano que todo el viaje es cosa del comisionista, algo que Aldama agradeció, porque Koldo es "todo amabilidad y todo corazón"
Se acordó que el viaje del ministro a México fuera en febrero de 2019. Una vez allí Koldo le dijo que "hay que buscar algo al jefe para que se relaje", refiriéndose a unas señoritas. Fue la primera vez que le pidió "señoritas" para el señor Ábalos, la primera y única vez que pago a esas señoritas.
"muchas gracias por todo"
Relata la foto con el presidente, que le dijo "muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y quería darte las gracias". La foto se la realizó Koldo y no habló de nada más con Pedro Sánchez, pero entiende que la relación de Koldo con el presidente "va más allá por como le trata y que le llama Pedro". Cuando se lo comenta, Koldo le dijo que el día que tuviera que dejar de llamarle Pedro se iba del partido, porque tenían mucha confianza "y el sabe por qué".
El jefe y el 1
Según Aldama, a Ábalos le llama "jefe" por una cuestión de respeto, no iba más allá, no porque fuera el jefe de nada, igual que al presidente (Sánchez) le llaman el 1.
Koldo le presentó a Javier Herrero, director general de Carreteras, en su propio despacho, en una zona muy cercana a las dependencias del ministro. Le presenta como una persona de confianza que conoce muchas constructoras y el sector. "En ese momento no hablamos de dinero, hablamos de colaborar, y yo sentía el poder que era estar con el ministro y tener una oportunidad, eso no significa que luego no me arrepienta", ha añadido como parte de su relato.
Un día le dijo Koldo que fuera al ministerio y vamos a hablar porque "vas a ver al presidente". Ábalos había organizado una mesa en el propio ministerio y allí le hablan del mitin donde después se hizo una foto con Pedro Sánchez. Aldama le dijo que él no era del PSOE y no le interesaba ir al mitin "y menos un domingo", pero el asesor le dijo que era una oportunidad porque iban a estar allí personas importantes del Gobierno y el partido.
Un poco antes, él había hablado ya con Koldo de muchas cosas y quería hablar con él de sus contactos en otros países. "Lo que hace Koldo cuando conoce a alguien es agradar y dar, y a veces se excede en lo de dar, es su manera de ser y no va a cambiar", ha dicho Aldama sobre el asesor de Ábalos. En esta situación le dice que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a sacar patrimonio de la Sepi que a él le podría interesar, como es un inmueble en María de Molina. Aldama presentó una oferta a través de su empresa Pilot State por 250 millones de euros.
Aunque Aldama no conocía al ministro solo de unos quince días, pero alardeó ante sus contactos mexicanos de esta relación, "como si fuéramos amigos de toda la vida pero no era así". Así, se organiza la reunión en el ministerio de Transportes con el Gobernador de Guajaca y toda su comitiva, en la que se habló de infraestructuras en el aeropuerto y el puerto y también sobre intereses hoteleros. Es allí donde el gobernador le ofrece visitar la ciudad mexicana y firmar un documento para afianzar la llegada a México de empresas españolas.
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Leonor completa este julio su formación militar y pasa de cadete a heredera con mando
- Los sindicatos de inquilinos envían más de 50.000 cartas vía e-mail a los diputados de PP y Junts para que no tumben la prórroga de los alquileres
- El Gobierno da por enterrados los Presupuestos de 2026 y apuesta por presentar los del próximo año
- El Govern garantiza la gratuidad de Rodalies al menos hasta el próximo lunes
- Catalunya lanza un plan para reducir las listas de espera de la prestación por dependencia
- Luis Bárcenas advierte al tribunal de Kitchen que el abogado que se negó a declarar ya lo hizo en el caso Villarejo
- El Gobierno ultima la hoja de ruta con las leyes que pretende impulsar hasta el final de la legislatura