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Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo | Declaraciones (décima jornada) en el Tribunal Supremo y última hora del caso mascarillas

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. / J.J. GUILLÉN / EFE

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid
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El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se enfrenta a la justicia junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas, durante la pandemia de covid, en 2020. El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.

Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves del juicio.

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