Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo | Declaraciones (décima jornada) en el Tribunal Supremo y última hora del caso mascarillas

Carta a Guaidó

Llegó un momento en el que hablaba Koldo con llamadas telefónicas y mensajes de texgto todos los días, mañana y tarde. "Me convertí en comodín de la llamada" . En ese momento fue cuando Juan Guaidó fue nombrado presidente interino de Venezuela, y Koldo le pidió un contacto en el opositor, aunque él no tenía contacto con éste sino con otro dirigente que tenía mando en la internacional socialista. "Entonces Koldo se sobrescita", ha señalado.

En este momento ha comenzado a relatar las circunstancias de la elaboración de la carta que en su día entregó al juez, firmada por José Luis Ábalos, entonces ministro español, dirigida a Juan Guaidó en julio de 2019. En esta misiva, el ministro encargaba a Aldama ser el enlace y ofrecía apoyo a la oposición venezolana.

Le preguntó a Koldo si Sánchez conocía que él iba a ir con esta carta cuando debería hacerlo la ministra de Exteriores: "Me dijo que por su puesto que lo sabía el presidente". Guaido pidió, según su relato, que tiene que tiene que haber un apoyo explícito de España, y Aldama entiende que se lo trasladaron a Sánchez porque este, en el Congreso de los Diputados, le dio todo su apoyo.