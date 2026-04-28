Acuerdo con los Comuns
El Govern creará una dirección general de vivienda en la Generalitat
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El Govern creará una nueva dirección general de vivienda dentro de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Así lo ha confirmado la titular del departamento, Sílvia Paneque, que ha revelado que ve con "buenos ojos" la propuesta que han puesto los Comuns encima de la mesa para "centralizar" al cuerpo de inspectores encargado de aplicar el régimen sancionador contra quienes incumplan la ley de vivienda.
"Es una buena propuesta que se enmarca en la necesidad que tenemos", ha sostenido, además de argumentar que la creación de esta dirección permitirá también "aligerar" la carga que está asumiendo la Agència d'Habitatge de Catalunya. El grupo de Jéssica Albiach ha lanzado esta propuesta en el marco de la actualización de los acuerdos que ya alcanzó con el Govern para aprobar los presupuestos.
En estos momentos, el ejecutivo de Salvador Illa continúa negociando con ERC con la vista puesta en alcanzar una entente en junio que permita que las cuentas entren en vigor antes del verano. Así que los Comuns se han amoldado al calendario y contemporizan. Pero ya han planteado que esta será una de sus demandas. De hecho, desde que estalló la crisis de Rodalies, han insistido en que la conselleria de Paneque tenía que replantearse porque sobre ella recaen carpetas cruciales de la legislatura, como son los trenes, la vivienda y la transición energética.
A la crisis ferroviaria se sumó el hecho ampliamente denunciado por los Comuns de que la Generalitat haya tardado más de un año en imponer las primeras sanciones por incumplir con los topes de los alquileres y la regulación aprobada para intervenir el mercado de la vivienda en Catalunya. El pacto sellado entre ambas partes para la aprobación de los presupuestos incluye también la limitación de la compra especulativa de pisos antes del 31 de julio. Se trata de una modificación de la ley de urbanismo que deberá tramitarse por la vía de urgencia, que requerirá del 'sí' de ERC para prosperar y que, por ahora, no tiene fecha para que sea debatida en el pleno del Parlament.
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