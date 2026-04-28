Crisis ferroviaria
El Govern garantiza la gratuidad de Rodalies al menos hasta el próximo lunes
El Govern aprueba por decreto ley "dar continuidad" a las concesiones del bus interurbano hasta 2034 a cambio de la descarbonización de la flota
Renfe ficha a 25 trabajadores para reforzar el 'cerebro' de Rodalies en la estación del Clot
El Govern garantiza que los billetes de Rodalies serán gratuitos hasta el lunes 4 de mayo, fecha en la que se prevé que se levanten todas las restricciones de velocidad impuestas desde la crisis ferroviaria derivada del accidente de Gelida del mes de enero. No obstante, no está claro que sucederá justo después de esa fecha. En estos momentos, la Generalitat está debatiendo si se dan las condiciones suficientes para que los usuarios vuelvan a las tarifas que estaban en vigor antes de que el temporal Harry hiciera estragos en la red o bien se alargan las bonificaciones.
"En los próximos días tenemos reuniones para acabarlo de determinar", ha respondido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La gratuidad estaba prevista hasta el 30 de abril, aunque la también portavoz del Govern ha asegurado que "con toda probabilidad" será hasta por lo menos el 4 de mayo. "Lo acabaremos de acotar", ha afirmado dando a entender que en los próximos días se anunciará la decisión definitiva en función de si se cumple con el calendario previsto para la "normalización" del servicio.
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