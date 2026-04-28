El Govern defiende que el plan para introducir mossos en los institutos es "voluntario" y que lo ha pedido la comunidad educativa

El Govern asegura que el plan piloto para introducir a Mossos de paisano en 13 institutos de Catalunya que ha sublevado a profesores y familias será de carácter "voluntario", además de defender que si se ha puesto en marcha es porque se trata de una "propuesta de innovación que viene de la propia comunidad educativa". Así lo ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha defendido que las direcciones de los centros en los que ya se ha introducido esa presencia policial han solicitado adherirse al plan. Justo este martes, los sindicatos educativos mayoritarios han vuelto a convocar 17 paros más para mayo y junio.

Paneque ha insistido que se trata de un proyecto concebido para "mejorar preventivamente" los conflictos que se puedan producir en el ámbito escolar y fortalecer la "cohesión" y que ninguno de los centros en los que se está aplicando lo ha hecho con carácter obligatorio, pese a que ha habido en ellos protestas de docentes. Ha añadido, además, que hay más centros que han solicitado formar parte de esta prueba piloto. "Sería prudente esperar a su desarrollo y resultado", ha sostenido.

De hecho, también la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defendido la propuesta en declaraciones a Ser Catalunya advirtiendo de que lo que se está "estigmatizando es lo que se piensa sobre qué es un Mosso". Siguiendo esta senda, Paneque ha asegurado conocer de primera mano "ejemplos de agentes tutores bien valorados" y con un despliegue "positivo" y ha argumentado que los cuerpos de seguridad forman parte también de dispositivos de "ayuda social" y de fomento de la cohesión.

Un pulso 'in crescendo'

Además, ante las quejas de la comunidad educativa, que advierten de que lo que hacen falta son apoyos docentes y no policiales, la portavoz del Govern ha esgrimido que este programa "no irá en detrimento" de otros, como la ampliación de plantillas para la escuela inclusiva acordada con CCOO y UGT. Justamente ese pacto continúa haciendo estragos entre los sindicatos educativos mayoritarios, que ya han anunciado un final de curso marcado por más huelgas, algo que supone escalar aún más el conflicto con la Generalitat.

Pese a ello, el Executiu continúa descartando reabrir las negociaciones. "Ya nos hemos movido", ha subrayado la consellera Paneque, que como en ocasiones anteriores ha vuelto a presumir de que las mejoras salariales aprobadas la semana pasada y que entrarán en vigor este mes de mayo son un "esfuerzo" sin parangón en la última década. "Otra cosa es que haya sindicatos que consideran que se debe ir más allá", ha asegurado apelando también a tener en cuenta que la Generalitat opera en estos momentos con los presupuestos prorrogados de 2023.

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Aunque ha reconocido que los paros convocados no es la "situación deseada" por el Govern, ha dejado claro que "respetan" el derecho a huelga y que su intención es que los sindicatos discrepantes "se adhieran al despliegue" de lo ya acordado porque ya se garantiza tanto una mejora de las condiciones salariales como de la calidad educativa. Ha recordado, en este sentido, los 100 millones aprobados para renovar centros antiguos. "Todo esto no obsta que se pueda mejorar más a futuro", ha zanjado a la espera de si Catalunya acaba teniendo nuevos presupuestos y, más a largo plazo, un nuevo modelo de financiación.