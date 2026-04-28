En el Congreso
Junts tumbará el consorcio de inversiones pactado entre Illa y ERC: "Catalunya no necesita más chiringuitos"
Las aspiraciones de ERC de crear el "Consorcio de Inversiones de Catalunya" se han chocado este martes contra el muro de Junts. La portavoz de los posconvergentes en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, se ha mostrado contraria a esta herramienta que permitiría a Gobierno y Generalitat pactar las inversiones: "Catalunya no necesita más chiringuitos pagados con el dinero de la gente, Catalunya necesita que nos paguen aquello que nos corresponde, no necesita un consorcio, necesita que nos hagan las transferencias de dinero que nos corresponden". El 'no' de Junts echará por tierra la iniciativa en la votación de esta tarde.
En un debate que ya auguraba un agrio choque entre ERC y Junts, Nogueras le ha espetado a los diputados republicanos que aceptar este consorcio sería "rebajar las aspiraciones de Catalunya hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda". En la misma línea, ha denunciado que lo que se debate es si Catalunya va a seguir "subordinada" a Madrid. La solución, ha dicho, es exigir al Gobierno que pague todo el dinero que se ha dejado de invertir en Catalunya en los últimos años.
La portavoz de Junts le ha dado esta dura réplica a la diputada de ERC Ines Granollers, que tras exponer la propuesta ha apelado a la bancada posconvergente: "Tenemos la posibilidad de dar este paso adelante, no es definitivo pero sí necesario. Es un paso para transformar la indignación en capacidad de acción. No se entendería que mientras unos nos dedicamos a plantear propuestas para que los ciudadanos de Catalunya vivan mejor, ustedes se dediquen a destruir".
La propuesta
A lo largo de nueve páginas, los republicanos catalanes detallan la creación de este consorcio de inversiones, que se trataría de un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya. Entre sus objetivos, según el texto legislativo, estaría la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones del Estado en Catalunya; el seguimiento, control y evaluación de las inversiones o la propuesta de medidas correctoras y reprogramaciones para que se cumplan los niveles de ejecución prevista.
La norma, que también contempla la constitución de una sociedad mercantil participada por el Estado y la Generalitat, recoge que la creación del consorcio se deberá producir en un máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, se fija el inicio de la actividad del mismo el 1 de enero de 2027.
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