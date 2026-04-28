Discurso en Madrid
Illa pide a Junts menos "gesticulaciones" y "más compromiso con Cataluña" tras su 'no' al consorcio y al decreto de vivienda
El 'president' se revuelve contra la formación posconvergente en su discurso de la Diada en Madrid
El president de la Generalitat, Salvador Illa, elevó este martes el tono contra Junts tras el doble revés parlamentario al Gobierno de coalición protagonizado por la formación de Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Desde Madrid, en su intervención con motivo de la Diada, Illa reprochó a los posconvergentes su rechazo tanto al consorcio de inversiones para Catalunya como al decreto de vivienda, y les instó a abandonar la confrontación retórica para asumir responsabilidades políticas.
Illa pide a Junts menos "gesticulaciones" y "más compromiso con Catalunya" tras su 'no' al consorcio y al decreto de vivienda, vino a sintetizar el mensaje del 'president', que explicitó su crítica con una apelación directa a la actitud de algunos actores políticos. "Molta fressa y poca endreça", dijo usando un refrán en catalán que podría equivaler al de mucho ruido y pocas nueces en español. "A Catalunya se la defiende con hechos, no con palabras y gesticulaciones", remató.
El dardo llega después de que Junts se alineara con Partido Popular y Vox en dos votaciones clave celebradas este martes. Por un lado, la mayoría formada por estos grupos permitió derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler y limitaba la actualización de rentas, una medida que el Gobierno defendía como escudo temporal ante la escalada de precios. Por otro, el mismo bloque rechazó la creación de un consorcio bilateral entre el Estado y la Generalitat destinado a planificar y ejecutar inversiones en Catalunya, iniciativa impulsada por los socialistas y ERC.
Con el nuevo ministro de Hacienda
En el debate parlamentario, Junts justificó su negativa al consorcio al considerar que Catalunya no necesita un nuevo instrumento administrativo, sino que el Estado cumpla con las inversiones comprometidas. Una posición que Illa cuestiona de fondo: el 'president' contrapone la lógica del acuerdo institucional a la del bloqueo táctico y sitúa el foco en la capacidad de traducir las demandas en políticas concretas. Ahora el Ejecutivo catalán está dispuesto a buscar un plan B para sacarlo adelante. En primera fila ha acompañado a Illa el ministro de Hacienda, Arcadi España.
Este año, la Diada en Madrid se ha celebrado, como en otras ocasiones, en la Residencia de Estudiantes, que abrió sus puertas en 1910 y ya, en 1915, se estableció en el complejo de edificios definitivo que conocieron los escritores Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, los científicos Severo Ochoa y Juan Negrín o la política Victoria Kent y la filósofa María Zambrano. El acto ha acabado con un cóctel en los jardines.
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