El Govern descarta renegociar con los sindicatos educativos tras convocar otros 17 días de huelga: "Ya nos hemos movido"

El conflicto entre los sindicatos educativos mayoritarios y el Govern de la Generalitat, se recrudece. Pese a que para el mes de mayo y de junio se han anunciado 17 días más de huelga -cinco por centro educativo-, el Executiu no se mueve ni un ápice del acuerdo firmado con CCOO y UGT y descarta reabrir las negociaciones bajo el argumento de que las mejoras salariales pactadas son "inéditas".

"Ya nos hemos movido", ha defendido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, la primera voz gubernamental en pronunciarse tras hacerse público el calendario de nuevos paros. De hecho, la consellera no se ha movido ni un ápice del argumentario desgranado en los últimos meses: que las mejoras aprobadas la semana pasada son "históricas" y que, además de suponer un avance en condiciones salariales, son también buenas para la mejora de la calidad educativa.

"Principio de realidad"

Así que, sin ninguna intención de modificar lo ya suscrito, ha "tendido la mano" a los sindicatos que consideren que no son suficientes. No para cambiar las condiciones, sino para que se "adhieran al despliegue" de unos pactos que ya empezarán a reflejarse en las nóminas de los docentes este mes de mayo. A todos ellos han reclamado también "principio de realidad". Paneque ha asegurado que el Govern puede comprender que consideren que tiene que irse "más allá", pero también les ha pedido que no "menosprecien el esfuerzo" que está haciendo la Generalitat teniendo en cuenta que está gestionando con los presupuestos prorrogados de 2023.

Pes a ello, ha insistido, los profesores catalanes saldrán "de la cola" en condiciones salariales o que se destinen 100 millones de euros para renovar centros educativos antiguos. Todo ello sin descartar que en un futuro, con nuevos presupuestos o con un nuevo sistema de financiación en vigor, se puedan plantear nuevos avances.

Un conflicto 'in crescendo'

El Govern reconoce que la perspectiva de un fin de curso alterado por huelgas no es la "deseada", pero ha remarcado que "respeta" el derecho a huelga, dando a entender que esas medidas de protesta no van a provocar que se reabran las negociaciones. Tras mayo y junio, con el parón estival y con las mejoras pactadas ya en vigor, en la Generalitat esperan que el conflicto vaya perdiendo fuelle. Pero por ahora, y más aún a tenor del plan para la presencia de mossos de paisano en 13 institutos, el malestar ha ido 'in crescendo'.

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Sobre este último asunto, el de la figura policial dentro de los centros, el Govern argumenta que se trata de una prueba piloto con carácter "voluntario" que se ha empezado a desplegar a "propuesta de la propia comunidad educativa". Según ha detallado Paneque, los institutos que ya cuentan con este agente es porque lo han solicitado desde sus direcciones, además de defender que se tenga en cuenta que los Mossos participan de dispositivos que fomentan la cohesión y que, en este caso, se dedicarán a "prevenir conflictos" que puedan darse en el ámbito educativo.